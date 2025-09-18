Herido un trabajador de 51 años tras sufrir una caída desde unos 3 metros de altura en Mutilva

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 51 años ha resultado herido este jueves al sufrir una caída desde unos 3 metros de altura mientras se encontraba en una escalera realizando labores de pintura en una obra en el Paseo Santxiki de Mutilva (Aranguren).

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 09.15 horas. El trabajador ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo en la espalda y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Local y de Policía Foral.