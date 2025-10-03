Herido un trabajador de 54 años al sufrir un accidente laboral en Tudela

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 54 años ha resultado herido este viernes en un accidente laboral en Tudela, según han informado desde Emergencias. Ha caído desde una altura de dos metros.

El suceso ha tenido lugar a las 12.27 horas en una empresa del polígono industrial Las Labradas, en la capital ribera. El trabajador ha sufrido un traumatismo en la espalda al caer desde una altura de dos metros y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVA y agentes de la Policía Foral.