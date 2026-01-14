Herido un trabajador al caerle unos hierros sobre la pierna en una empresa del polígono Areta de Huarte

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 39 años ha resultado herido este miércoles en una empresa de fabricación de estructuras metálicas ubicada en el polígono industrial de Areta, en Huarte, al caerle unos hierros sobre la pierna.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.27 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura de tibia y peroné y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico de la zona y agentes de Policía Foral.