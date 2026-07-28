Herido un trabajador tras una caída de altura en Pamplona

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída de altura en un accidente laboral que se ha registrado en la calle Artica de Pamplona.

El hombre ha sido trasladado con un traumatismo torácico y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 10.03 horas. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada, Policía Municipal y Policía Foral. El herido ha sido trasladado en la ambulancia a un centro hospitalario.