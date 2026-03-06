Herido un trabajador en un incendio en una cabina de pintura en el polígono Comarca II de Galar

Intervención de los bomberos en una empresa de Galar. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido este viernes en un incendio declarado en una cabina de pintura en una empresa ubicada en el polígono industrial Comarca II, en el término de Galar.

El suceso se ha registrado sobre las 10.52 horas en una nave del citado polígono. Hasta el lugar se han movilizado bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico y agentes de la Policía Foral.

El trabajador, un varón de 42 años, presentaba una contusión en una rodilla y síntomas de inhalación de monóxido de carbono con pronóstico reservado, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El fuego ha quedado extinguido y la intervención se ha dado por finalizada a las 12.15 horas.