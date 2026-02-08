Herido un varón de 29 años en un accidente de tráfico en Caparroso

Colisión entre un camión y un turismo. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años ha resultado herido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en Caparroso, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7.43 horas en el kilómetro 60,5 de la carretera N-121, donde han colisionado un coche y un camión. El conductor del turismo ha quedado atrapado y los bomberos lo han liberado.

El varón de 29 años ha resultado herido con politraumatismos y ha sido trasladado en ambulancia SVA al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

La carretera ha estado cortada entre el kilómetro 59, Caparroso, y el 72,2, cruce de Los Abetos. Guardia Civil se encarga de realizar las diligencias y la Policía Foral, de regular el tráfico.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Peralta y de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia SVA, agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.