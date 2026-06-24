Herido un varón de 62 años en un accidente de tráfico en Olaibar

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 62 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Olaibar, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7,36 horas en el kilómetro 13 de la carretera N-121-A, donde se ha producido una colisión frontolateral de dos vehículos. Como consecuencia, un varón de 62 años ha resultado herido leve en un brazo y trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Trinitarios, dos ambulancias SVB así como agentes de la Policía Foral.