Herido un varón de 86 años en un accidente entre un coche y un trailer en Dicastillo

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 86 años ha resultado herido este lunes en la colision entre un coche y un trailer en Dicastillo, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 15,17 horas en el kilómetro 0.1 de la carretera NA-6324, donde han colisionado un coche y un trailer. Como consecuencia, el conductor del coche ha quedado atropado y ha sido liberado por los bomberos. El varón, de 86 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con politraumatismos.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.