Herido al volcar un camión en la AP-15 cerca de Olite

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido en la madrugada de este miércoles al sufrir una salida de vía y volcar a la altura del punto kilométrico de la AP-15, en el término municipal de Olite.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 4.46 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla y Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y Policía Foral, que se encarga de regular el tráfico.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) a un varón de 45 años que ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado.

Como consecuencia del accidente, ha quedado cortada la AP-15 en su sentido sur y se ha habilitado un baipás entre los PK 44+500 y 43+300. El tráfico que circula en dicho sentido pasa a circular por el carril izquierdo del sentido norte.