Homenaje a Francisco Casanova en Berriozar 26 años después su asesinato a manos de ETA - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Eguzki de Berriozar ha acogido un homenaje al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova este domingo, 9 de agosto, cuando se cumplen 26 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Al acto, convocado por Vecinos de Paz, han asistido vecinos del municipio, familiares y representantes políticos de UPN, PPN y Vox. También han estado presentes, además de la viuda y la hija de Casanova, miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su intervención, la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals, ha destacado que "para nosotros es un honor ver en Berriozar a personas uniformadas" y que, "precisamente", ETA "empezó a asesinar a españoles con la excusa de que llevaban esos uniformes".

Vals ha añadido que "estamos hartos de que nos digan" que ETA "no existe". "La hidra de ese grupo terrorista tiene varias cabezas: la que asesinaba con el tiro en la nuca o el coche bomba, esa que está agazapada y no mata -pero no por ello tenemos que agradecerles que no lo hagan-, y además otras cabezas controlando distintas partes de la sociedad: cultura, educación, deporte, imponiendo su totalitarismo mediante el miedo", ha subrayado.

Y para ello, ha continuado, "a la mínima ocasión, demuestran que te pueden agredir si haces algo que les molesta". "Eso sí, los cobardes siguen haciéndolo como siempre, en manada y con la cara cubierta", ha afirmado, tras criticar que recientemente en Berriozar "volvimos a ser noticia por culpa de esa gentuza". "El hecho de que un grupo de ciudadanos, hombres, mujeres y niños estuvieran viendo en una terraza la final mundial de fútbol en la que jugaba la selección española, nuestra selección, fue motivo suficiente para sufrir una agresión que podría haber terminado en una tragedia irreparable", ha criticado.

Tras añadir que "curiosamente, fueron a por los militares", ha remarcado que "sigue habiendo chivatos y sigue habiendo terroristas, aquellos que no dejan vivir en paz y libertad".

"Que los proetarras actúen así no nos extraña. Lo triste y vergonzoso es que los gobiernos de Sánchez y Chivite quieran que olvidemos y pasemos página. No habría mayor infamia que que asesinásemos también el recuerdo de quienes fueron nuestro escudo hasta el punto de perder la vida por la paz y la libertad de todos", ha apuntado.

Según ha añadido, "toda esa barbarie la está blanqueando el PSOE". "No podemos creer que aquel Partido Socialista con el que hombro con hombro plantábamos cara al terrorismo ahora está gobernando con los proetarras. Qué horrible traición. Perdieron la dignidad y pisotean la de las víctimas", ha manifestado.

Ha remarcado Vals que "el gobierno de Sánchez cedió al País Vasco la competencia de prisiones a sabiendas de que la emplearían para ir dando beneficios y dejando en libertad a los etarras, hasta a los más sanguinarios". A su juicio, con los terroristas de ETA "no caben concesiones ni atajos a cambio de votos".

"¿Han reconocido el daño causado y que lo que hicieron fue una barbarie? ¿Han pedido perdón a las víctimas? ¿Han colaborado para esclarecer los más de 300 asesinatos que hay sin resolver? Nada de esto han hecho, por lo que no son merecedores de beneficio alguno", ha criticado.

Por todo ello, ha realizado un llamamiento "a las bases del Partido Socialista, para que no sean cómplices y alcen la voz en las urnas". "Vecinos de Paz siempre estaremos al lado de las víctimas pidiendo verdad, memoria, dignidad y justicia", ha indicado.

Al igual que otros años, se ha celebrado previamente una misa a las 19 horas en la parroquia San Esteban de la localidad en recuerdo de Casanova. El acto ha finalizado con una ofrenda floral y el encuentro de jotas 'Francisco Casanova'.

El asesinato tuvo lugar el 9 de agosto del año 2000, minutos después de las tres de la tarde, cuando Casanova fue tiroteado en la cabeza por un terrorista de ETA cuando se disponía a estacionar su coche en el garaje de su domicilio.