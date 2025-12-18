Los hospitales del Servicio Navarro de Salud dan la bienvenida a la Navidad

Decoración navideña en el HUN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales adscritos al Servicio Navarro de Salud han preparado diversos actos para celebrar las próximas fiestas con motivo de la Navidad. El Hospital Universitario de Navarra (HUN), el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra y el Hospital Reina Sofía de Tudela han programado distintas actividades.

El programa del HUN incluye distintas actuaciones de villancicos por parte de grupos de estudiantes, así como el coro de la Policía Foral o la actuación de los integrantes de Puro Relajo. Además, el centro recibirá la visita de Olentzero (el 22 de diciembre), y de Papá Noel (24 de diciembre), del Emisario Real para la recepción de cartas (el 30 de diciembre) y el 5 de enero llegarán los Reyes Magos.

Además, los profesionales de distintos equipos de balonmano y fútbol tienen previsto visitar a las personas ingresadas. Integrantes de Osasuna Magna Xota lo harán el 22 de diciembre, los futbolistas de Osasuna probablemente el 29 de diciembre. Se sumarán a los jugadores del Club de Baloncesto Valle de Egüés y del Club Balonmano Helvetia Anaitasuna que ya han visitado a las personas ingresadas en el centro.

La programación del HUN se completa con los concursos tradicionales de dibujo y de adornos navideños.

EN ESTELLA-LIZARRA Y TUDELA

El Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra recibirá la visita de Olentzero el 24 de diciembre y la visita de los Reyes Magos, el lunes 5 de enero. Además, el 30 de diciembre las personas ingresadas en el centro podrán disfrutar de la actuación de la coral 'Camino de Santiago'. Además, el centro ha organizado un concurso navideño de fotografía bajo el título 'La magia de nuestros paisajes'.

El Hospital Reina Sofía de Tudela recibirá el 24 de diciembre la visita de un grupo de músicos que amenizarán las instalaciones con villancicos. Además, el día 5 de enero llegarán los Reyes Magos para repartir regalos a las personas ingresadas. El programa del centro también incluye la visita de jugadores del equipo de CD Lourdes.