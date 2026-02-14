Hualde (PNV) afirma que Geroa Bai es una "apuesta de futuro" de cara a las próximas elecciones forales y locales

Archivo - El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha destacado que Geroa Bai es "sin duda una apuesta de futuro" y ha abogado por la continuidad de esta coalición de cara a las próximas elecciones forales y locales en 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración de la Asamblea Territorial Ordinaria del partido, Hualde ha indicado que, a poco más de un año para los próximos comicios, "son los tiempos ya de clarificación". Ha reiterado que la apuesta del PNV es Geroa Bai y que la coalición "tenga candidaturas en los ayuntamientos y en el Parlamento foral en 2027". Por ello, ha indicado que "los próximos meses serán ya de negociaciones" con este objetivo.

Ha recordado que "recientemente se han cumplido 10 años de que Geroa Bai está en las instituciones forales" y ha afirmado que "ha sido un agente fundamental para entender la política navarra en las claves en las que discurre actualmente".

Por otro lado, el presidente del PNV ha advertido ante un "contexto político complejo en el que las opciones autoritarias están creciendo a nuestro alrededor" y en el que "el ruido, la polarización y el insulto crecen". Frente a ello, ha apostado por "el trabajo reflexivo, serio, riguroso, por la centralidad y la buena gestión, para conseguir avances sociales reales y para desarrollar políticas que amplíen derechos de las ciudadanas y ciudadanos".

Hualde ha defendido que "al populismo y la ultraderecha se le combate así, no se le combate contraponiendo más gritos, más insultos y más ruido y un buen ejemplo es que en Navarra o en la comunidad autónoma de Euskadi, en los territorios donde el PNV tiene capacidad de influencia en los gobiernos, la representatividad de la ultraderecha está en niveles menores".

En cuanto al ámbito institucional, ha destacado que, de la mano del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, está "a punto de llegar al Parlamento en marzo" una ley para "modernizar nuestro tejido industrial". "Un paso decisivo para seguir manteniendo a Navarra en la vanguardia de la industrialización del Estado con un 32% del PIB, con una acción decidida también para conseguir que la planificación eléctrica que está diseñando el Estado responda a las necesidades de nuestra industria y se cambie un sistema que nos obliga a mendigar megavatios en Madrid", ha subrayado.

Por otro lado, ha destacado la nueva ley de víctimas del terrorismo "que va a mejorar la actual" reclamando al Estado "que supere la norma franquista de secretos oficiales".

Asimismo, ha manifestado que "vamos a perseverar en los próximos meses en desarrollar nuestro autogobierno, en reclamar esas competencias que Pedro Sánchez se comprometió con Navarra a culminar en esta legislatura: I+D+i y becas". También ha llamado a aprovechar este año 2026 "como una oportunidad" para, "entre todos los grupos parlamentarios" dar "un salto con la reforma de la LORAFNA en derechos, en competencias y en garantías".