Huelga de guardas de medio ambiente el 16 de diciembre para reclamar la negociación de sus condiciones laborales

Concentración del colectivo de guardas de medio ambiente - AFAPNA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicato LAB, Afapna, ELA, CCOO y UGT han convocado cuatro paros y una nueva jornada de huelga, que tendrá lugar el 16 de diciembre, para reclamar la negociación de las condiciones laborales del colectivo de guardas de medio ambiente.

Según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto, en la asamblea del 15 de octubre, "con el apoyo de más de 100 guardas de medio ambiente, la plantilla decidió dar un paso más en las movilizaciones".

Por ello, los días 28 de octubre, 4 y 25 de noviembre, y de diciembre, realizarán paros de cuatro horas de 8 a 12 horas. Además, realizarán una nueva jornada de huelga el 16 de diciembre.

"En estas movilizaciones se lanzará un mensaje claro al Gobierno de Navarra: las y los trabajadores no están dispuestos a renunciar la mejora de sus condiciones laborales", han apuntado los sindicatos.