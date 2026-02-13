El HUN atendió el año pasado 20 nuevos casos de cáncer en menores, cifra que "se mantiene estable en los últimos años"

Integrantes de la Unidad Multidisciplinar de Cáncer Infantil y del Adolescente - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente del Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa (HUN/NOU) atendió en 2025 veinte nuevos casos de cáncer pediátrico en pacientes con edades comprendidas entre el nacimiento y los 15 años.

Según han informado desde el Gobierno foral en una nota, el año pasado el número de nuevos diagnósticos "se ha mantenido estable respecto a la cifra de años previos": 19 en 2024, 22 en 2023, 23 en 2022 y 19 en 2021.

El tipo de cáncer más frecuente entre los diagnosticados el pasado año fue la leucemia aguda, que supuso el 35% de los casos (principalmente la leucemia linfoblástica), seguida de los tumores del sistema nervioso central, con un 25% de los casos nuevos.

La supervivencia global de los niños que han padecido un cáncer "se ha mantenido elevada", situándose el año pasado en el 85%, en la línea de años precedentes, en los que ha estado en torno al 80%. Con estas "elevadas cifras", el número de supervivientes de un cáncer infantil "año a año va aumentando".

La unidad atiende unos 35 pacientes al mes en la consulta de seguimiento, en la que se atiende a los pacientes que han finalizado un tratamiento hasta que cumplen la edad para ser transferidos a las unidades de adultos.

Según se informa desde la Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente, "esta mejora en la supervivencia se debe en gran medida a los tratamientos cada vez más individualizados".

Estos tratamientos tienen en cuenta parámetros analíticos, marcadores biológicos, citogenéticos, moleculares, etc., de forma que posibilitan que, al tratamiento estándar, se añadan nuevos fármacos específicos dirigidos contra la célula tumoral, que "tienen también el beneficio de disminuir los efectos secundarios".

En la obtención de estos tratamientos individualizados "es fundamental la investigación" y desde la unidad "se participa en numerosos ensayos clínicos abiertos tanto para tumores sólidos como hematológicos a nivel nacional y europeo".

IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Por otro lado, desde la unidad se quiere subrayar "la importancia de los cuidados paliativos pediátricos, tanto en el ámbito hospitalario como en domicilio". En este sentido, destacan la labor de equipos especializados en paliativos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

La Unidad de Patología Pediátrica Crónica Compleja del Hospital Universitario de Navarra, especializada en los cuidados pediátricos, ha llevado a cabo las últimas atenciones a pacientes oncológicos en situación paliativa, de la mano de Oncología Pediátrica y Atención Primaria.

Además, en el marco de la conmemoración el próximo domingo, 15 de febrero, del Día Internacional de Niño con Cáncer, la Unidad y el Departamento de Salud agradecen la labor de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO), que colabora con el equipo del HUN/NOU "proporcionando un apoyo global" (psicológico, social, logístico, lúdico, etc.) tanto al niño con patología oncológica como a su familia.

RECORRIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

La Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente del HUN/NOU se puso en marcha en julio de 2021 y está formada actualmente por un equipo de tres pediatras y tres enfermeras con dedicación exclusiva a la Oncología Infantil, que atienden a todos los pacientes con este tipo de patología incluidos en el Sistema Navarro de Salud.

Su labor se desarrolla tanto en la planta de hospitalización como en el hospital de día y en la consulta de seguimiento. Cada uno de los pacientes atendidos es presentado en la reunión que la Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente mantiene con carácter quincenal.

Las decisiones sobre cada caso se llevan a cabo en esta reunión, a la que acuden representantes de todas aquellas especialidades médicas implicadas en el tratamiento de estos niños (Oncología Pediátrica, Paliativos Pediátricos, Cirugía Infantil, Radiología Infantil, Radioterapia Oncológica, Anatomía Patológica, Neurocirugía, etc.), así como la enfermera gestora de casos y Trabajo Social.

Además de en la unidad multidisciplinar a nivel regional, si los casos lo requieren, son presentados en los diferentes grupos de trabajo de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica (SEHOP), a la que pertenece la unidad. De esta manera, niños residentes en Navarra, "pueden beneficiarse de los mejores tratamientos disponibles a nivel estatal".

En la actualidad hay dos pacientes en centros CSUR (Centros, Servicios y Unidades de referencia) para retinoblastoma y hepatocarcinoma, y se sigue derivando a pacientes que lo requieren a protonterapia o terapias CART y trasplante de médula.

La Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente participa también en el Grupo de Cáncer Infantil dentro de la estrategia del Sistema Nacional de Salud del Cáncer.