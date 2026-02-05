El HUN incorpora un angiógrafo de última generación para tratamientos de precisión

El consejero Dominguez visita el nuevo angiógrafo del Hospital de Navarra. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, ha visitado este jueves la nueva sala de angiografía instalada en la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Este nuevo angiógrafo ofrece capacidades de movimiento avanzadas, una calidad de imagen superior y un procesamiento de última tecnología, "permitiendo realizar tratamientos de precisión de forma mínimamente invasiva y sin cicatrices" lo que se traduce en "una recuperación más rápida y en un menor tiempo de hospitalización para los pacientes". Este nuevo equipamiento sustituye al anterior angiógrafo monoplano, en servicio desde hace doce años.

Domínguez ha señalado que, con la incorporación de este nuevo equipo, que se añade a otro angiógrafo biplano adquirido en 2023, el Hospital Universitario de Navarra se convierte "en una de las unidades mejor dotadas tecnológicamente en España, con dos salas de angiografía de última generación que ofrecen no solo mayor precisión, sino también menor dosis de radiación, lo que supone una mayor seguridad para los pacientes".

Asimismo, Domínguez, que ha estado acompañado en la visita por el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo, la directora gerente del HUN, Estrella Petrina, el jefe del Servicio de Radiología, Luis Miranda, y el jefe de la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista, Iñigo Insausti, ha detallado que este nuevo equipamiento ha supuesto una inversión total de 1.377.159 euros, de los cuales 1.093.840 euros se han destinado al angiógrafo, 230.102 euros a las obras de adecuación de la sala y 53.217 euros a un ecógrafo que también forma parte de la dotación del espacio.

Las obras de adecuación de la sala han consistido en la renovación de la instalación de climatización, nuevos revestimientos de paredes, suelos y techos, así como de nuevos accesos a la sala intervencionista a través de puertas automáticas blindadas y estancas, además de tomas de red para digitalización de imagen y accesos informáticos, explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

LA UNIDAD ATIENDE A UNOS 4.000 PACIENTES ANUALES

La Radiología Vascular e Intervencionista, así como la Neurorradiología Intervencionista, permiten realizar tratamientos precisos sin necesidad de cirugía abierta, utilizando anestesia local para la mayoría de los procedimientos y reduciendo los tiempos de recuperación y las estancias hospitalarias. Esto incluye el tratamiento de pacientes con ictus, con sangrados arteriales activos y con diversas patologías oncológicas.

La Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Universitario de Navarra atiende a unos 4.000 pacientes al año, de los cuales aproximadamente la mitad se tratan en las dos salas de angiografía y la otra mitad, mediante ecografía vascular intervencionista. De la actividad realizada en las salas, en torno a una cuarta parte son atenciones urgentes.

Sobre el tipo de actuaciones más frecuentes realizadas en los dos angiógrafos, aproximadamente 220 son pacientes con ictus, unos 120 son casos de sangrados arteriales activos, y en torno a 400 pacientes reciben tratamientos oncológicos especializados como la radioembolización (inyección de microesferas radioactivas para el tratamiento de algunos tumores), la ablación percutánea tumoral (colocación a través de la piel y mediante guiado ecográfico de una aguja que, mediante calor, produce una destrucción del tejido tumoral) o la colocación de reservorios subcutáneos para la administración de tratamientos intravenosos (port-a-cath), entre otros procedimientos.

Además de tratamientos, en la unidad hay dos facultativos dedicados al diagnóstico cardiovascular. Asimismo, aparte de atender a los pacientes de la Comunidad Foral de Navarra, la unidad del HUN asume las urgencias de radiología intervencionista procedentes de La Rioja, y la actividad programada y urgente de esta comunidad en tratamientos de neurorradiología intervencionista.

La unidad se integra en el Servicio de Radiología del HUN y está formada por 8 profesionales de medicina, 9 de enfermería, un TCAE y un celador. Más del 80% de sus integrantes son mujeres.