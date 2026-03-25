Ibarrola anuncia que UPN inicia el trámite en Navarra para derogar la Disposición Transitoria Cuarta

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado la presentación este mismo miércoles en el Parlamento de Navarra de una proposición de ley para plantear en las Cortes Generales la reforma de la Constitución Española de cara a la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi.

De ser aprobada, esta proposición de ley de UPN se trasladará a la Mesa del Congreso de los Diputados para su correspondiente tramitación y debate. De este modo, el Parlamento de Navarra ejercería su iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para proponer la reforma de la Constitución Española, de conformidad con los artículos 87.2 y 166, según ha explicado la formación regionalista en una nota, después de que la Mesa del Congreso rechazara este martes dar trámite a una enmienda que presentó UPN para derogar esta disposición transitoria aprovechando un debate de reforma de la Constitución para que Formentera elija un senador propio.

Para Ibarrola, "UPN tiene muy clara la necesidad de dicha derogación, y con nuestra iniciativa legislativa, todos los partidos con representación en Navarra van a poder posicionarse en el Parlamento de Navarra en torno a una cuestión que es esencial para el futuro de la Comunidad foral".

La presidenta de UPN ha incidido que "habiendo transcurrido casi 48 años de la aprobación de la Constitución Española de 1978, la permanencia de una disposición transitoria diseñada para un momento histórico concreto carece hoy de justificación jurídica y política".

En ese sentido ha sostenido que "el marco institucional de Navarra se encuentra plenamente consolidado a través de su régimen foral propio, reconocido constitucionalmente y desarrollado mediante la ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA)".

Además, ha destacado que "la Disposición Transitoria Cuarta constituye una singularidad que afecta exclusivamente a Navarra y que no encuentra equivalente en el resto del sistema autonómico español". "Su carácter excepcional introduce un elemento de incertidumbre institucional que resulta incompatible con la consolidación del régimen foral navarro como marco estable de autogobierno reconocido por la Constitución", ha añadido Cristina Ibarrola.

Por último, la presidenta de UPN ha defendido que "la eliminación de dicha disposición no supone cuestionar el autogobierno ni las competencias de Navarra, ni tampoco alterar el sistema constitucional de autonomías". "Por el contrario, pretende reforzar la estabilidad institucional del régimen foral y eliminar del texto constitucional una previsión excepcional que responde a circunstancias históricas superadas", ha señalado.