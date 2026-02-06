Ibarrola anuncia que UPN pedirá que Navarra asuma la gestión del aeropuerto de Noáin

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN pedirá al Gobierno de Navarra que solicite la gestión del aeropuerto de Noáin ante "los malos indicadores que presenta la Comunidad foral en cuanto a conectividad aérea de forma reiterada a lo largo de los últimos años". Así lo anunció la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido, Cristina Ibarrola, en el pleno del Consistorio de este jueves.

Ibarrola ha avanzado, en una nota de prensa, que la formación foralista registrará una iniciativa en el Parlamento de Navarra para instar al Gobierno de Chivite a que negocie con el Estado la asunción de esta competencia. "UPN va a defender que la gestión del aeropuerto de Noáin se quede en Navarra, como ya sucede determinados lugares en Cataluña, Baleares o Canarias, y como se está negociando en la Comunidad Autónoma Vasca. Una infraestructura estratégica como esta debe estar en manos de los navarros, porque nadie tiene más interés en desarrollarla que nosotros", ha indicado.

La portavoz de UPN ha apuntado que, "desde el año 2019, y a pesar de la tónica general en España y Europa, Navarra ha perdido un 3,76% de sus pasajeros". "En contraposición, Europa ha recuperado su tráfico aéreo a niveles de prepandemia, mientras que España lo ha incrementado en un 13%", ha indicado.

Por otro lado, ha explicado que "España es el segundo país en la zona Eurocontrol con más vuelos diarios (5.200), mientras que Navarra no alcanza los dos vuelos diarios". "De los más de 321 millones de pasajeros que pasaron por los aeropuertos españoles en el año 2025, por Navarra únicamente lo hicieron 233.400, un 0,07% del tráfico nacional", ha expuesto, para añadir que "es un dato objetivamente inaceptable para una comunidad que aspira a mantener un peso económico, industrial y turístico de relevancia".

"Una buena conectividad aérea es clave para el desarrollo social y económico de los territorios. No es un asunto menor, hablamos de una infraestructura estratégica que condiciona la competitividad económica, la atracción de inversión, la proyección exterior y el desarrollo económico y turístico de Navarra. Sin embargo, Pamplona y Navarra se encuentran en una posición de absoluta irrelevancia en este ámbito. En este contexto, tenemos empresas que descartan implantarse en Navarra, inversiones millonarias que se van a Aragon o la Comunidad Autónoma Vasca, ferias y congresos que ni siquiera consideran Pamplona como opción, dificultad para atraer talento y dificultad para atraer turismo más allá del turismo de proximidad", ha señalado Ibarrola.

En cuanto a la responsabilidad por esta situación, la portavoz foralista ha señalado al Gobierno de María Chivite, que "se ha centrado en hacer anuncios que luego se han traducido en promesas incumplidas", ha dicho. "Anunciaron en varias ocasiones un concurso de 4 millones de euros para traer dos nuevos vuelos nacionales y otros dos internacionales a Pamplona, pero todos sabíamos, porque lo decían las aerolíneas, que lo anunciado era insuficiente. Es el Gobierno de la propaganda, solo centrado en tapar la corrupción que lo acorrala", ha expresado.

Ibarrola también ha responsabilizado a AENA "por tener abandonado el aeropuerto de Noáin". "Resolver este problema no es una cuestión solo de poner más dinero en un concurso. Es AENA quien gestiona los costes y posibilidades de todos los aeropuertos de España con las aerolíneas", ha comentado.