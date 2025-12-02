Ibarrola critica a Chivite y Asiron por "intentar tapar el aumento de la criminalidad sin aportar ninguna solución"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado a la presidenta de Navarra, María Chivite, y al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, por "intentar tapar el aumento de la criminalidad sin aportar ninguna solución".

Así se ha manifestado tras conocerse los datos del 'Balance de criminalidad' del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025 que "han reflejado de nuevo un aumento de la criminalidad en Navarra del 1,5%, mientras que en Pamplona ha crecido un 7,6%". "Trimestre tras trimestre nos encontramos con datos muy preocupantes del conjunto de Navarra, y especialmente de la capital, sin que la presidenta del Gobierno ni el alcalde parezca que se tomen el problema en serio", ha criticado Ibarrola.

"Se trata de un tema muy sensible, la gente lo nota, lo siente en las calles, pero a los que lo denunciamos se nos tilda de alarmistas", ha lamentado, para añadir que "lo que verdaderamente genera alarma es no hacer nada y permitir que el problema se enquiste y aumente cada día más, no exponerlo y poner encima de la mesa soluciones como reiteradamente hemos hecho desde UPN".

Entre los tipos de delitos por los que la presidenta de UPN se ha mostrado especialmente preocupada se encuentran los que atentan contra la libertad sexual. "Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 14% en Navarra y un 39,1% en Pamplona. Cuando conocimos el reciente caso sucedido en la Carpa Universitaria, intentamos poner en marcha un análisis en profundidad de las causas del aumento de este tipo de agresiones y medidas concretas que pudieran ser eficaces, pero Asiron y el PSN votaron en contra", ha expuesto.

Ibarrola también ha puesto el foco en el aumento de los robos con violencia e intimidación, que "han crecido un 23,5% en Navarra en el último año, mientras que en Pamplona lo ha hecho un 28,8%". "Y es especialmente llamativo que los robos con fuerza en domicilios, que sí han bajado ligeramente en el conjunto de Navarra, se disparen un 29,5% en Pamplona", ha subrayado.

Para la presidenta de UPN, es también "preocupante el aumento del 25,1% de delitos de lesiones y riña tumultuaria, pero de nuevo es muy grave que en Pamplona se hayan más que duplicado, con un incremento del 106,9%". "¿A qué esperan Chivite y Asiron para hacer algo a la vista de estos datos?", se ha preguntado.

"Los datos hablan por sí solos: urge una respuesta inmediata y eficaz", ha solicitado Ibarrola, que ha señalado que "más allá de las estadísticas, detrás de cada robo y agresión hay un vecino y una familia afectada". "Que nuestras calles son hoy menos seguras no es una sensación, es una realidad que exige medidas claras y recursos suficientes", ha planteado la líder regionalista, que ha concluido diciendo que su formación presentó en el último Consejo Político una batería de medidas como "aumentar la presencia policial en la calle, mejorar la coordinación policial, invertir en equipamiento policial, en cámaras de seguridad en las calles y en tecnologías avanzadas, y tomar decisiones y medidas precisas basadas en datos".