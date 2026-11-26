Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, ha señalado este jueves que Belate "se llevará por delante a María Chivite y al PSN", tras conocer que la UCO de la Guardia Civil aprecia "posibles irregularidades" en las obras de duplicación del túnel investigadas por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo'.

"El informe de la UCO apuntala la conexión entre el Gobierno de María Chivite y la presunta trama corrupta liderada por Santos Cerdán para enriquecerse con mordidas de obra pública. Chivite debe dimitir. Cualquier representante público con un mínimo de dignidad y ética debía haber dimitido en cuanto se supo que había adjudicado una obra a una UTE en la que estaba Santos Cerdán, o cuando este entró en la cárcel", ha manifestado Ibarrola en una nota.

La presidenta de la formación foralista ha señalado que en UPN siempre han tenido "claro" que "las ilegalidades de las que está salpicada esta adjudicación podían ser constitutivas de delito". "Por eso la denunciamos ante la Guardia Civil en septiembre de 2024. Por eso llevamos al Parlamento al auditor de Comptos que elaboró el informe denunciando indicios de delito", ha explicado Ibarrola.

Asimismo, ha afirmado que "negaron que hubiera 'Caso Belate', pero es evidente que hay 'Caso Belate'". "Cuanta más información llega a conocimiento de la UCO, encuentra más indicios de delitos penales en la adjudicación y modificación de las obras", ha señalado.

Finalmente, Ibarrola ha asegurado que "este Gobierno se ha dedicado a represaliar a cualquier funcionario o técnico que ha intentado aclarar lo ocurrido en esta obra, a descalificar a cualquiera que ha hablado de posible corrupción". "¿Qué dirán ahora los grupos parlamentarios que desacreditaron al auditor de la Cámara de Comptos en su comparecencia parlamentaria? Porque esa intervención es lo que la UCO ha mandado a la Audiencia Nacional", ha explicado.