Ibarrola dice que la denuncia de UPN sobre Belate "no era infundada" y ve a Chivite "inhabilitada" para seguir

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado este lunes que "queda claro que la denuncia de UPN" sobre los túneles de Belate "no era infundada", después de que el juez del 'caso Koldo' haya decidido incorporar esta adjudicación a la investigación, y ha considerado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "está inhabilitada para continuar en el cargo".

"Con la decisión que hemos conocido se ratifica que hay indicios de corrupción en la adjudicación de Belate y que son lo suficientemente importantes como para que un juez ordene que se investiguen a fondo", ha destacado Ibarrola.

La presidenta de UPN ha señalado que "María Chivite y el PSN ya no pueden decir que no se están investigando en Navarra obras adjudicadas por el Gobierno que presiden". "Se les acabó el relato. Se están investigando nada menos que por presuntos hechos delictivos en el marco de investigaciones de obras públicas vinculadas con posibles delitos de corrupción, lo que es gravísimo", ha subrayado.

Ibarrola ha considerado que "el PSN está arrastrando el nombre de Navarra y lo está vinculando con la corrupción, y esto también forma parte de su responsabilidad política porque el daño es irreparable".

La presidenta de los regionalistas ha indicado que "en todo este tiempo, en UPN hemos tenido que soportar insultos, manipulaciones y mentiras para intentar que nos calláramos, pero nunca tuvimos dudas de que la Justicia investigaría la adjudicación de Belate". "Chivite afirmó que nuestras denuncias solo eran especulaciones e incluso llegó a mofarse y a decir que UPN rozaba la caricatura política. Hoy debería pedir perdón", ha destacado.

Ibarrola ha añadido que "está claro que las responsabilidades penales se dirimen por la Justicia, pero las responsabilidades políticas son más que evidentes cuando el Gobierno que presides esta siendo investigado por presunta corrupción". "Hoy hay un motivo más, y ya son multitud, para que Chivite asuma que está inhabilitada para continuar en el cargo", ha señalado.

En cuanto a los socios de María Chivite, ha afirmado que "deben asumir de una vez que forman parte de un Gobierno investigado por indicios de corrupción". "¿Hasta cuándo van a seguir mirando para otro lado?", ha planteado.

Por último, UPN ha mostado "una vez más" su "confianza en el trabajo de la UCO y de los jueces".