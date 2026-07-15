Ibarrola hace una "valoración positiva" de los Sanfermines, "a pesar del sectarismo mostrado por Asiron"

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, durante la procesión de San Fermín 2026, a 7 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha hecho una "valoración positiva" al cierre de las fiestas de San Fermín 2026, que "se han desarrollado sin grandes incidentes, a pesar del sectarismo mostrado por -el alcalde- Asiron y los suyos, y de la existencia de varios aspectos evidentemente mejorables".

En ese sentido, Ibarrola ha destacado en una nota que "las fiestas comenzaron con el lehendakari diciendo que los Sanfermines son 'las mejores fiestas de Euskal Herria', y que ha seguido con Asiron y el resto de concejales de EH Bildu marchándose de la misa de San Fermín y despreciando la tradición y a todos los pamploneses; con el intento de boicot de la ofrenda floral a San Fermín; con los intolerables insultos en la calle Curia a representantes de UPN, y otros episodios en plena calle; con los 'Puta España y puta selección' de las peñas en los toros y con los homenajes a etarras o los mensajes de apoyo a los presos en las pancartas de las peñas, pagadas con el dinero de todos los pamploneses; y ha terminado con Asiron negándose a instalar una pantalla gigante para ver a la selección española en las semifinales del Mundial, en contra de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. EH Bildu y la izquierda abertzale siguen pensando que las fiestas son suyas, pero la respuesta del resto, de la mayoría de Pamplona, sigue siendo inmejorable", ha afirmado.

De igual forma, si bien ha celebrado el descenso de las denuncias y el incremento de las detenciones, Ibarrola ha lamentado las dos violaciones y las 28 denuncias por agresiones sexistas ocurridas durante las fiestas. "Queda trabajo por hacer para conseguir que las fiestas de San Fermín sean un espacio totalmente seguro para las mujeres", ha señalado.

Ibarrola también ha querido tener "unas palabras de afecto" y desear "una pronta recuperación" a los niños heridos durante la ofrenda floral a San Fermín del día 10, así como a todos los heridos en los encierros.

La presidenta de UPN ha apuntado a otros aspectos a mejorar, como los conciertos, que "han registrado una participación muy baja". "Cualquiera que haya pasado por la Plaza del Castillo durante esas horas lo ha visto, pero es todavía más evidente cuando ni siquiera el equipo de Gobierno se ha atrevido a dar los datos de participación. Lo advertimos en su día, el cartel presentado por el equipo de Gobierno no estaba dirigido a llegar al máximo número de personas posible, no era lo suficientemente variado. De hecho, consideramos que el presupuesto invertido en conciertos es demasiado bajo y, por eso, antes de las fiestas pedimos aumentarlo, algo que fue rechazado por el equipo de Gobierno y el PSN. En general, la programación cultural ha sido poco diversa y plural, lo que cabría esperar de EH Bildu", ha considerado.

Cristina Ibarrola también ha señalado "la falta de previsión de Asiron con las obras de la estación de autobuses, que ha dejado casi impracticable una campa en la que miles de personas ven los fuegos artificiales todos los días".

Por otro lado, Ibarrola ha apuntado que han sido unas fiestas "totalmente marcadas por las altas temperaturas", pero ha considerado que "se podría haber hecho más para combatirlas". "En otras ciudades se instalan nebulizadores de agua para refrescar el ambiente y aquí se podría plantear, sobre todo en actos multitudinarios, como el chupinazo o la procesión, en los que buena parte de los asistentes han pasan horas al sol", ha señalado.

RECEPCIÓN OFICIAL A MERINO Y WILLIAMS TRAS EL MUNDIAL

Por otro lado, tras el reciente pase de España a la final del Mundial de fútbol, Ibarrola ha pedido una recepción oficial en el Ayuntamiento de Pamplona a Mikel Merino y Nico Williams, los dos futbolistas de la selección nacional nacidos en Pamplona.

"Estamos hablando de que esta es la segunda final mundialista de la selección española, y de que el papel de ambos, especialmente el de Merino y sus goles, ha sido importante. En cualquier caso, esperemos que ambos lleguen a la recepción como campeones del mundo", ha señalado.