Ibarrola pide que los grupos sean constructivos en temas como Sarasate o calle Sangüesa y no aporten "solamente bloqueo"

La alcaldesa ha destacado el "talante de diálogo y consenso" que el gobierno municipal "está demostrando" en estos proyectos



PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha destacado la importancia de que el resto de grupos municipales contribuyan "de manera constructiva" en proyectos como la reforma del Paseo de Sarasate o el parking de la calle Sangüesa y no aporten "solamente bloqueo".

"Las soluciones ya las iremos viendo, pero espero que haya soluciones, no solamente bloqueo", ha señalado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de una exposición en Pamplona.

En referencia al parking subterráneo de la calle Sangüesa, Ibarrola ha indicado que "desde el principio hemos dicho que necesitábamos unas semanas para terminar de perfilar cómo vamos a hacer un procedimiento de participación ciudadana lo más amplio posible, que nos dé una percepción lo más válida posible sobre qué quieren los ciudadanos de esa zona, de ese barrio".

"Yo el mismo día que anuncié que lo suspendíamos temporalmente ya cité a los grupos -por cierto, alguno todavía no ha tenido a bien sentarse, como el Partido Socialista-. Yo esperaba que grupos políticos que estaban reclamando algo que no hemos tenido ningún pudor en hacer y que me parece positivo -no tengo ningún problema en dar un paso atrás, reflexionar para tratar de avanzar y sacar un proyecto que sea beneficioso para la ciudad y para los ciudadanos-, bueno, uno espera que tengan alternativas, ya veremos a ver", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que "yo lo único que espero es que, con el talante que vamos a tener y que estamos ya demostrando de apertura, de diálogo, de consenso, no encontremos al otro lado solamente un bloqueo del 'no por el no'. "Cada uno va a tener oportunidad de reflejar en qué postura esté. Y yo espero, por los ciudadanos, que estemos en posición de construir", ha reivindicado.

Ha precisado Ibarrola que "no sé cómo será el proyecto definitivo que pueda salir de ahí", pero la plaza de la Cruz "es una plaza en el corazón de Pamplona que está en un estado muy mejorable para ser un verdadero punto de encuentro y de disfrute de personas mayores, de niños, de familias, que puede contribuir a hacer una ciudad mucho más amable, mucho más sostenible, mucho más agradable y mucho más viva",

"Espero, como no tenemos nada cerrado de cómo va a ser el proyecto, estar abiertos a cómo lo quieren trasladar, y también sensibles a un problema real de aparcamiento que existe en esa zona y que afecta a muchos ciudadanos", ha manifestado.

Por otro lado, sobre la reforma del Paseo de Sarasate, Ibarrola ha considerado que "hemos demostrado el mismo talante de diálogo y de consenso que con la plaza de la Cruz, absolutamente transparente". "Lo que no puedes estar es en contra de criterios técnicos, me parece que la mejor manera de no hacer nada o de no querer hacer nada y sólo bloquear es decir algo que de momento todos los técnicos y los informes externos dicen que es imposible", ha criticado.

La alcaldesa, que se ha mostrado "abierta" a nuevos informes, así como "a todas las explicaciones y a trasladarlo en comisión", ha esperado de los grupos de la oposición "que, de manera constructiva, contribuyan a crear un proyecto lo más rápido posible que haga de ese proyecto tan importante para Pamplona en una zona estratégica para la ciudad, y que se está convirtiendo también lamentablemente, como pasa con la Plaza de la Cruz, en una zona más degradada y donde las mujeres no se atreven a pasar a determinadas horas de la noche, pues que realmente demuestren que están por construir".

"Nosotros, más que poner el proyecto a disposición de consensuarlo, no podemos hacer. Ahora, si alguien se empeña en decir que todo lo que dicen los funcionarios y los técnicos no es así, yo desde luego, como política en este caso, no me atrevería jamás a llevar la contraria. Yo vengo de una trayectoria profesional que tengo criterio sanitario y jamás he llevado la contraria a los técnicos, no lo haría nunca. Pero ya en un ámbito que desconozco, tanto yo como el resto de responsables de los grupos municipales de Pamplona, me parece una cosa jamás vista", ha subrayado.

En este sentido, Ibarrola ha afirmado que "ellos lo tendrán que explicar, a mí me cuesta mucho, la verdad, y me parece una falta de respeto a funcionarios públicos que hacen una extraordinaria labor y que me parece que merecen todo el reconocimiento". "Se puede limar proyectos y se puede acordar cambios, no se puede destruir lo que dicen los funcionarios públicos, yo no lo había visto nunca en toda la trayectoria profesional que llevo en la administración pública", ha dicho.

Preguntada por el modelo de UPN para construir una Pamplona "más verde", la alcaldesa ha indicado que "la sostenibilidad es un concepto muy amplio en el que, desde luego, para nosotros va a ser prioritario y va a ser bandera". "Si quieres reducir emisiones de una ciudad, entre otras muchas cosas tienes que potenciar que la gente vaya andando, en todo caso en bicicleta o en transporte público, pero en todo caso no podemos ser ajenos a que nos movemos con coche para ciertas cosas en la vida", ha remarcado.

Así, ha considerado que "si quieres peatonalizar la parte de arriba de la ciudad, la parte céntrica de la ciudad, que es hacia donde van todas las ciudades modernas de Europa, pues habrá que intentar meter coches debajo". "Esto lo recoge el PEAU del Ensanche, hay proyectadas varias posibilidades de aparcamientos subterráneos y vuelvo a lo mismo, es decir, uno puede estar en contra de un proyecto concreto, pero si no tiene ninguna alternativa para construir, espero que esto cambie", ha concluido.