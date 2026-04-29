Ibarrola pide al PSN que "reconsidere su postura" ante la propuesta de UPN para derogar la transitoria cuarta

PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pedido a María Chivite y al PSN que "hagan una reflexión sobre lo que van a votar" este jueves en el Parlamento de Navarra, durante el debate de la proposición de ley de UPN para la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución -que permite la incorporación de Navarra a Euskadi-, y que "reconsidere su postura" para que "no termine traicionando a Navarra".

"Solicito una reflexión a María Chivite, que reconsidere la postura del Partido Socialista, porque no hace falta ni siquiera que vote a favor", ha destacado, tras añadir que "con que se abstenga va a ser suficiente, por lo menos para dar la oportunidad a tener este debate en el Congreso" -a donde pasaría la iniciativa en caso de aprobarse en el Parlamento foral-.

Según Ibarrola, "es un momento histórico, porque es la primera vez que se va a debatir sobre la eliminación de la transitoria cuarta que recoge la Constitución en el Parlamento de Navarra, una disposición transitoria que lleva nada más y nada menos que 48 años".

A su juicio, "muchísimos votantes socialistas apoyarían la eliminación de la transitoria cuarta". "Nosotros pretendemos blindar la identidad singular de Navarra como Comunidad foral, blindar el régimen foral de Navarra, que no tenga ninguna espada de Damocles encima sobre Comunidad Foral o República Vasca, que es el proyecto de EH Bildu", ha explicado.

Ha añadido Ibarrola que "no entendemos por qué solo Navarra es la única comunidad que tiene que estar abierta a pensar si quiere o no quiere dejar de ser lo que es en este momento", y que "todo ciudadano entendería que no hay transición que pueda durar casi 50 años".

En este sentido, ha esperado que el PSN "lo reconsidere de hoy a mañana", porque "las posturas podemos no compartirlas, pero hay que argumentarlas bien". Según ha subrayado, "yo ya sé que partidos como Geroa Bai o como EH Bildu van a estar en contra", pero el PSN "tiene que explicar a los ciudadanos y a sus votantes por qué siempre había defendido que se eliminara y hoy no".

"Tendrá que decir qué ha cambiado. ¿Que EH Bildu no le deja? Pues que explique que EH Bildu no le deja y quiere seguir estando en el Gobierno de Navarra con EH Bildu o tenerlo de aliado para la siguiente. Pero yo creo que los ciudadanos en política merecen saber la verdad", ha manifestado.

Ibarrola ha afirmado que "la bilateralidad entre gobiernos no es una excusa para no aprobar esto". "Lo que le pido -al PSN- es, primero, que reconsidere su voto de mañana. Y en segundo lugar, si va a votar en contra, que lo explique con sinceridad, que diga la razón de verdad. Porque si el Partido Socialista cree que hay que eliminar la transitoria cuarta y antepone por delante el continuar en el Gobierno porque es una condición que le marca EH Bildu, sería bueno que los ciudadanos lo supieran", ha dicho.

La presidenta de UPN ha añadido que "yo no concibo que Cantabria se una a Galicia dentro de unos años, que Castilla-La Mancha se una a Castilla y León". "No sé por qué tenemos que tener en la Constitución solamente una amenaza de una comunidad que mañana puede ser otra cosa", ha añadido.

RENTA GARANTIZADA

Ibarrola también ha hecho referencia al debate de este jueves acerca de la proposición de ley de UPN sobre la renta garantizada. A este respecto, ha señalado que "me cuesta trabajo pensar" que el Partido Socialista, "queriendo modificarla -la ley sobre la renta garantizada- desde hace más de un año, tras salir el informe de Comptos, ni traigan la modificación, ni dejen un mero paso a trámite para poderla debatir, para poderla mejorar, para poderla enmendar".

Ibarrola ha pedido que "si no se pone de acuerdo con EH Bildu, que es quien la sostiene en el Gobierno, lo mismo que con la transitoria cuarta: que dé la oportunidad democráticamente de buscar mayorías que piensen de verdad en el bien de los ciudadanos y en mejorar las prestaciones públicas que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, y que piense en el bien de Navarra por encima de la estabilidad de un sillón presidencial en esta comunidad".

Preguntada por la enmienda presentada por Vox, que introduce el concepto de prioridad nacional, Ibarrola ha respondido que "en la modificación de la renta garantizada que hacemos, entre otras consideraciones, uno de los requisitos que cambiamos es que las personas que lo reciban estén en una situación regular".

"A partir de ahí, vamos a defender que ciudadanos que llevan entre nosotros mucho tiempo -uno de cada cinco navarros son de nacionalidad extranjera-, tienen mismas obligaciones, mismos derechos. Pero nosotros no compartimos el modo de entender esa prioridad nacional que tiene Vox", ha subrayado.

PRÓRROGA DE LOS ALQUILERES

Preguntada por el voto en contra de UPN en el Congreso al decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, Ibarrola ha señalado que "nosotros ya dijimos que íbamos a votar que no".

"Votamos que no cuando iba todo junto. Y después, por separado, evidentemente compartíamos muchas de las cosas que iban en el decreto anterior, como la revalorización de las pensiones, muchas otras cosas, pero nosotros somos un partido que defiende la propiedad privada. Y creemos que hay que ayudar a las personas vulnerables, que si hay situaciones de personas en vulnerabilidad que tienen problemas para continuar con un alquiler, son las administraciones públicas las que tienen que hacerse cargo de esas personas, pero no a costa de la propiedad privada de otras", ha explicado.

En este sentido, Ibarrola ha considerado que "las administraciones públicas tendrán que poner los recursos que entiendan necesarios para no abandonar a las personas que lo necesitan". "Pero no puede ser que ayudemos a unos con la propiedad privada de otros. Y nosotros vamos a defender la propiedad privada de la gente", ha manifestado, tras añadir que "una segunda o una tercera vivienda cuesta mucho trabajo a la mayor parte de los ciudadanos". "Cada uno, con su dinero del esfuerzo de su trabajo, si ha decidido tener otra vivienda en alquiler y no le pagan y además se la destrozan y no los puede echar, pues desde luego UPN los va a defender", ha apuntado.

A su juicio, "necesitamos seguridad jurídica para todas estas personas, porque, de hecho, estamos viendo cómo este modo de intervenir en el alquiler lo único que está produciendo, y me remito a lo que está ocurriendo con las zonas tensionadas también en Navarra, es que las personas no ponen en alquiler sus viviendas y se han reducido el número de alquileres un 44%".

"Tenemos que procurar aumentar el mercado, construir vivienda para venta y para alquiler y facilitar a aquellas personas que tienen viviendas que pueden poner en alquiler que lo hagan con cierta seguridad jurídica", ha reivindicado.