Ibarrola (UPN) afirma que Chivite está "en un callejón sin salida" con las obras de Belate

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "los sucesivos intentos que ha hecho María Chivite -presidenta del Gobierno de Navarra- para pagar el modificado de los túneles de Belate están siendo tumbados por sus propios servicios jurídicos, y hoy está en un callejón sin salida".

Así se ha manifestado la presidenta de la formación foralista tras conocerse este miércoles que la asesoría jurídica del Ejecutivo ha descartado que se pueda recurrir al enriquecimiento injusto como fórmula para hacer los pagos del modificado de las obras, opción por la que había apostado el Gobierno.

Para Ibarrola, "el informe de la asesoría jurídica abunda en las ilegalidades de la adjudicación de Belate y reafirma que María Chivite no tiene una manera legal de continuar con las obras".

Además, ha afirmado que "está claro que el Gobierno de Navarra quiere pagar a toda costa unas obras que la Intervención General consideró merecedoras de un informe de reparo suspensivo, pero una vez más los servicios jurídicos le han parado los pies". "Tanto interés por pagar a toda costa el modificado genera sospechas. Queremos saber si María Chivite o el PSN tienen algún compromiso adquirido con alguna persona o alguna empresa", ha indicado.

La presidenta de UPN ha señalado que "la adjudicación de Belate huele a corrupción desde el minuto uno y todo lo que se va conociendo, incluido lo que hemos conocido hoy, ahonda en esa dirección".

Según Ibarrola, "lo que mal empieza, mal acaba". "El Gobierno de María Chivite adjudicó la mayor obra pública de los últimos años a Santos Cerdán en un procedimiento repleto de ilegalidades y ahora se están pagando las consecuencias. La realidad es que, a día de hoy, las obras están paradas y el Gobierno aún más cuestionado", ha subrayado.

UPN ha pedido la comparecencia urgente de María Chivite en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para que "dé explicaciones de todo ello y para que informe de cuáles van a ser las próximas actuaciones del Gobierno".

Por último, en relación con los socios de Gobierno, Ibarrola ha dicho que "parece que se caen del guindo ahora". "Cuanto más tarden en admitir la realidad, más dura será la caída", ha concluido.