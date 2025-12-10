Ibarrola (UPN) critica el "estrepitoso fracaso" del Gobierno foral para "mejorar la conexión aérea de Navarra"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado este miércoles el "estrepitoso fracaso" del Gobierno foral para "mejorar la conectividad aérea de Navarra tras quedar desierto el concurso público que había convocado". "Esta situación deja a Navarra en una posición claramente debilitada frente a otros territorios", ha señalado Ibarrola, que ve en lo sucedido una "señal inequívoca" de que "Navarra está perdiendo oportunidades de inversión, empleo, turismo y desarrollo por una mala gestión política de la conectividad aérea".

"La realidad es que no hay nada, que se han hecho las cosas tarde y mal; todo lo demás son excusas de quien no ha sabido estar a la altura de su responsabilidad", ha aseverado la presidenta de la formación foralista, quien ha señalado que "uno de los problemas es que Navarra ha salido a competir con un presupuesto débil, muy por debajo de lo que ofrecen otros aeropuertos". "Así es imposible atraer aerolíneas en un mercado altamente competitivo", ha dicho.

"Ahora nos vienen con que hay que replantear la estrategia, nosotros negamos la mayor, ¿ha habido estrategia cuando desde formaciones como UPN hemos alertado desde hace tiempo de que había que tomar medidas ante la dejación del Gobierno foral y de que otros aeropuertos nos estaban llevando la delantera haciendo más interesantes sus destinos?", se ha preguntado Ibarrola.

Según ha criticado, "no se puede mejorar la conectividad aérea sin una estrategia clara para hacer Navarra atractiva para la inversión, las empresas y la actividad económica". "El Gobierno ha reducido la conectividad a un eslogan turístico, ignorando su impacto real en la competitividad económica del territorio. Con PSN y EH Bildu, Navarra y Pamplona cada vez más aisladas y con una imagen exterior claramente deteriorada por la mala gestión y por todos los escándalos y situaciones de inseguridad que se están viviendo", ha concluido la presidenta de UPN.