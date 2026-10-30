Ibarrola (UPN) dice que el acuerdo presupuestario "queda muy lejos" de "resolver los problemas de los ciudadanos"

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata a la presidencia de Navarra, Cristina Ibarrola, ha afirmado este viernes que el acuerdo presupuestario entre los socios del Ejecutivo foral y EH Bildu "queda muy lejos de pretender resolver los problemas y las necesidades actuales de los ciudadanos en salud, vivienda y seguridad ciudadana y de mejorar unos servicios públicos que ellos mismos se han dedicado a estropear durante los siete años y medio que llevan gobernando".

Por el contrario, para Ibarrola, se trata de un acuerdo presupuestario que "pretende tapar la sombra de corrupción que asola a María Chivite y a su gobierno". "Chivite y Bildu han firmado un acuerdo puramente electoralista para el votante abertzale, ya que busca favorecer a las localidades donde gobiernan y a entidades que controlan como la FNMC, y condicionar al Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones forales de mayo", ha indicado Ibarrola en un comunicado.

Además, ha destacado que EH Bildu "ha querido dejar patente su obsesión con el euskera, su auténtica y única prioridad también compartida por el PSN, y que le lleva incluso a incluir en un acuerdo presupuestario cuestiones como la rotulación en euskera de la fachada del Museo de Navarra".

"Aunque, una vez más, Chivite se haya querido borrar presencialmente de la foto con Bildu, es la máxima responsable de este acuerdo y de sus consecuencias para Navarra", ha añadido.

Para Ibarrola, "llama la atención que, por ejemplo, en materia de salud, con unas listas de espera récord y con más de 60.000 ciudadanos en lista de espera de consulta médica, y en muchas ocasiones con serias dificultades para acceder a atención médica en su centro de salud cuando lo necesitan, la única aportación de Bildu es que haya más psicólogos y enfermeras especialistas en atención primaria, sin por otra parte explicar cómo los van a incorporar al sistema".

"Es una muestra más de que este acuerdo no responde a las necesidades de los ciudadanos. Algo parecido sucede con la vivienda. No hay ni una sola propuesta para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda ni compromiso alguno para movilizar y agilizar planes capaces de construir nueva vivienda protegida. Por el contrario, con su acuerdo consolidan todas las medidas que están agravando y haciendo crecer la lista de demandantes de vivienda protegida", ha continuado.

En relación con la vivienda, Ibarrola ha considerado "especialmente peligroso" el anuncio de Chivite y EH Bildu de "recurrir a la expropiación forzosa contra lo que denominan grandes tenedores, que en Navarra son quienes tengan más de 5 viviendas, a diferencia de la ley española, que lo cifra en 10".

Por otro lado, Ibarrola también ha querido subrayar que "el PSN ha aceptado y le ha comprado a Bildu su modelo de mapa local, un modelo contra el que presentó una enmienda a la totalidad y que María Chivite calificó como 'una ley política de Bildu, que quiere acaparar poder aun siendo el nacionalismo vasco minoritario en Navarra'".

Por último, en relación con la biometanización, ha destacado que "Chivite y Bildu se comprometen a establecer un futuro mecanismo de control, pero sin plazos, financiación ni garantías adicionales sobre los proyectos suspendidos". "La redacción remite a una futura normativa y no garantiza expresamente mantener la moratoria hasta 2028", ha criticado.