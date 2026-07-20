Ibarrola (UPN) exige a Chivite "que no eche balones fuera" tras el último informe de la UCO

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - UPN - Archivo

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha exigido este lunes a la presidenta de Navarra, María Chivite, "que no eche balones fuera" tras el último informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán.

"Dicho informe establece una vinculación clara entre Servinabar, una de las adjudicatarias de la mayor obra pública del Gobierno de Navarra, y Santos Cerdán, quien hasta su imputación por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias ha sido el mentor político de María Chivite, quien ha dirigido de facto el PSN y quien ha tomado las principales decisiones en Navarra en las últimas legislaturas, incluidos los pactos con EH Bildu", ha afirmado en una nota.

Ibarrola ha señalado que, "por mucho que lo intente, Chivite no puede pretender escurrir el bulto ante la información de la UCO que dice que Santos Cerdán y su familia se han beneficiado económicamente de la adjudicación de los túneles de Belate, que estuvo plagada de irregularidades y fue calificada como nula de pleno derecho por la Oficina Anticorrupción, y de las obras del Navarra Arena".

"Chivite lleva un año pendiente de la UCO, asustada con cada nuevo informe que se conoce y a la defensiva de manera permanente", ha continuado Ibarrola, para añadir que "al igual que para Sánchez, gobernar se ha convertido para ella en resistir e ir capeando la situación, pero es consciente de que todavía queda mucho por conocerse".

Según ha subrayado, "tras conocer el informe, lejos de despejarse las dudas, los indicios y las sospechas en torno a las adjudicaciones del Gobierno de Navarra a la empresa en la que, según la UCO, participaría Cerdán, aumentan y, con ello, la indignación de muchos navarros y navarras".

Por ello, el grupo parlamentario de UPN ha solicitado la celebración con la mayor brevedad posible de una sesión extraordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra para que acuerde de forma urgente la comparecencia de la presidenta del Gobierno en la comisión de régimen foral.

En su escrito, los regionalistas señalan que "el informe de la UCO concluye que los fondos de los que se nutría la tarjeta bancaria de Servinabar utilizada por Santos Cerdán provinieron de 3 UTES en las que participaban dicha empresa y Acciona Construcción, dos de ellas adjudicatarias de obras por parte del Gobierno de Navarra presidido por María Chivite: las obras de los túneles de Belate y las obras del pabellón Navarra Arena".

Para UPN, "este hecho pone en clara relación adjudicaciones de obras públicas en Navarra, una de ellas, las obras de los túneles de Belate, plagada de advertencias de ilegalidades, con el enriquecimiento del ex secretario de organización del PSOE y del PSN".

Además, señalan desde la formación regionalista que "en el citado informe se recoge cómo la secretaria de la presidenta del Gobierno de Navarra pudo actuar como intermediaria en la entrega de dinero en efectivo y de origen desconocido a Santos Cerdán".

UPN ha indicado que en otras ocasiones se ha habilitado actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario para cuestiones de "mucha menor relevancia", y han citado como ejemplo la visita de la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo que va a tener lugar este martes a un campo de trabajo de jóvenes en Bargota. "María Chivite no puede pretender cerrar el Parlamento por vacaciones sin ofrecer las explicaciones públicas que demandan los navarros y sin permitir ejercer la labor de control al Gobierno por parte de la oposición ante la magnitud de este escándalo", ha proclamado Ibarrola, que ha concluido que "Chivite no puede desligarse de Cerdán y de las nuevas aportaciones de la UCO que implican a adjudicaciones del Gobierno de Navarra".