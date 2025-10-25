Ibarrola (UPN)dice que "Chivite no es garantía de un gobierno limpio en Navarra" y la acusa de "negar la realidad"

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, "no es garantía de un gobierno limpio en Navarra". "Ante la evidencia de la posible corrupción que le ahoga cada día más, Chivite opta por negar la realidad", ha criticado.

Así lo ha afirmado en un comunicado después de que Chivite, en el Comité Regional del PSN celebrado este sábado, haya asegurado que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es una "cortina de humo" para "vender una realidad que no existe".

"No es una cortina de humo que Cerdán esté en la cárcel por presuntas mordidas en obra pública. No es una cortina de humo que el gobierno de Chivite le ha adjudicado 76 millones de euros a la UTE de su amigo, ni es una cortina de humo que la UCO la esté investigando", ha replicado.

"Tampoco es una cortina de humo" que Jesús Polo -presidente de la mesa de contratación de las obras de Belate, "fuera determinante para adjudicar la mayor obra de Navarra a la UTE de Cerdán gracias a su puntuación. No es una cortina de humo que el hombre del gobierno hubiera tratado de influir en la puntuación de otros miembros de la mesa en favor de la UTE de Cerdán", ha añadido.

La presidenta de UPN ha destacado que "no es una cortina de humo que haya quedado constatado que Polo mintió en la comisión de investigación del Parlamento, del mismo modo que Ciriza -quien fue consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra la legislatura pasada- mintió en la del Senado". "Pero sí es una cortina de humo no asumir responsabilidades por la nefasta gestión del Gobierno que preside y, con la que está cayendo aquí, hablar de Trump, de Madrid, de Gaza o de Andalucía para intentar desviar la atención", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que "a Chivite le interesa que la ultraderecha crezca porque va bien para sus intereses partidistas. Que sea malo para los ciudadanos, le da igual. Por eso recurre al mantra de equiparar a UPN con la ultraderecha, por puro cálculo electoral, aunque sabe que es mentira".

Así ha afirmado que, "a diferencia de lo que Chivite pretende trasladar, las diferencias de modelo y de resultados para los navarros y las navarras son evidentes".

En este sentido, Ibarrola ha resaltado que "UPN convirtió las ayudas sociales en derechos de las personas. UPN logró las menores listas de espera y el sistema sanitario mejor valorado de España, mientras que Chivite ha batido récord de las peores listas de espera y ha situado al sistema sanitario navarro en el puesto 13 de 17. Con UPN había menos pobreza en Navarra, con Chivite tenemos el mayor número de personas en riesgo de pobreza y exclusión de nuestra historia. Con UPN se pagaban menos impuestos, hoy ocupamos el puesto 14 en índice de competitividad fiscal. Con UPN venían empresas, con Chivite se marchan o se cierran. Con UPN, el 95% de familias que esperaban una vivienda protegida, la conseguía, con Chivite la consigue un 2%".

"Y así podríamos seguir. La Navarra que merecen los ciudadanos está muy lejos de lo que Chivite les ofrece", ha concluido.