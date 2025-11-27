Identificados los restos de un militante de la CNT entre las víctimas de 1936 exhumadas en el cementerio de Berriozar

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El preso durangués Epifanio Osoro Icobalceta, un militante anarquista de la CNT asesinado en 1936, es la quinta persona identificada por el Banco de ADN del Gobierno de Navarra gracias al análisis de los restos exhumados en el cementerio municipal de Berriozar en marzo de 2022.

Así lo ha confirmado el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, a través del Instituto Navarro de la Memoria. Este militante vizcaíno de la CNT formaba parte de un grupo de 21 presos del penal del fuerte de San Cristóbal, que fueron asesinados extrajudicialmente el 1 de noviembre de 1936, según ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

Epifanio Osoro Icobalceta era natural y vecino de la localidad vizcaína de Durango. En el momento de su asesinato, Epifanio Osoro contaba con 22 años, era soltero y mecánico de profesión. Como la mayoría de quienes fueron asesinados con él, militaba en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fue condenado por la Audiencia de Valladolid a 6 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor y encarcelado, posteriormente, en el fuerte situado en lo alto del monte Ezkaba.

Como en otros casos que han concluido con la identificación de los restos de personas represaliadas, el primer paso ha sido la localización de los familiares, en lo que han tenido un papel destacado los investigadores Elena Aliaga y Jimi Jiménez. Después, ha sido fundamental la donación de muestras genéticas para su cotejo por parte del Banco de ADN del Gobierno de Navarra, cuyo laboratorio genético está gestionado por la empresa pública NASERTIC y depende del Instituto de Medicina Legal de Navarra.

Por ello, desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, se hace especial hincapié en la importancia de contar con muestras de ADN que cotejar con los restos de los cuerpos hallados en ese lugar pendientes de identificación, ya que faltan muestras genéticas de familiares de varios de estos presos. Después de llamamientos pasados se han conseguido nuevas muestras genéticas, pero todavía faltan varias para poder cotejar, por lo que el Instituto Navarro de la Memoria quiere recordar el listado de los presos exhumados en Berriozar con cuyos familiares no ha sido posible contactar hasta la fecha.

Para iniciar el proceso de toma de muestra de ADN es imprescindible que los familiares de las víctimas se pongan en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través del correo inm@navarra.es.