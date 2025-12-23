El II Plan de Convivencia de Navarra buscará "consolidar la convivencia política" y abordar la "diversidad social"

Archivo - La consejera Ana Ollo , en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este martes el II Plan de Convivencia de Navarra (2025-2029), que busca "consolidar la convivencia política y abordar la creciente diversidad social y cultural" de la Comunidad foral.

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha explicado las líneas principales de esta hoja de ruta, que "busca profundizar en la convivencia política, social y cultural de una Navarra plural y diversa".

El Plan ha sido objeto de un proceso participativo con la ciudadanía (Gobierno Abierto) y con otros agentes sociales y políticos, entre ellos los grupos parlamentarios.

En respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que "sí hemos introducido a las aportaciones que han venido de diferentes ámbitos", aunque en el caso de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), que rechazó el plan, "no era una aportación, sino simplemente una reflexión sobre el plan, y era una crítica". "Que hay discrepancias es evidente, pero creo que reducir a que el plan es un fracaso porque en este caso haya una reflexión contrapuesta a lo que el Gobierno plantea no sé si es del todo justo", ha respondido.

En cuanto a los grupos políticos, Ollo ha destacado que "han participado todos", excepto PP y Vox. "Evidentemente, ha habido más consenso en los grupos políticos que apoyan al Gobierno", ha indicado, tras añadir que "ha habido aportaciones por parte de UPN y de EH Bildu, que algunas se han incorporado y otras no se han incorporado".

"Es cierto que había aportaciones contrapuestas de ambas formaciones, y en un ejercicio de consenso lo que se ha hecho es recoger algunas de esas aportaciones, no en la literalidad ni de unos ni de otros, pero sí el espíritu y la forma, y así se les ha explicado", ha relatado. Aunque "el consenso no ha sido posible con todos", ha agradecido la participación de todos ellos, con quienes se ha "contrastado" el documento final.

El objetivo del plan es "abordar los nuevos retos sobre convivencia en una sociedad cada vez más diversa como la navarra". "Unos retos en derechos humanos, paz y diversidad que va a afrontar la Comunidad foral en los próximos años, teniendo en cuenta el contexto global de un mundo cambiante, consolidando también los pasos dados en la deslegitimación y condena de toda violencia y en la atención a las víctimas de los distintos contextos: terrorismo (especialmente de ETA), franquismo y la violencia de motivación política ejercida por funcionarios públicos o por la extrema derecha", ha explicado Ollo.

La planificación cuenta con una previsión presupuestaria plurianual de 17,4 millones de euros para 5 años, nace del primer Plan de Convivencia de Navarra (2021-2024) y "sirve para estructurar distintas actuaciones de políticas públicas de memoria y convivencia impulsadas de forma transversal por el Gobierno desde 2015, en coherencia también con el acuerdo programático que sustenta el Ejecutivo".

MEMORIA, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El plan cuenta con tres ejes ('Memoria, víctimas y convivencia política'; 'Convivir en diversidad'; y 'Convivencia y derechos humanos') y 117 medidas repartidas en seis ámbitos: la aplicación de los Derechos Humanos; la convivencia entre diferentes identidades, opciones sexuales y de género, lingüísticas, laicas y religiosas, culturas y orígenes; el reconocimiento y aplicación de derechos de las víctimas del franquismo, del terrorismo y de la violencia política; la construcción de una memoria "crítica e inclusiva"; la "necesidad de educar y aprender para convivir"; y el papel de las instituciones "para ser referentes de convivencia".

Según Ollo, cuenta con "dos ingredientes clave". En cuanto a su contenido, por un lado, "profundiza en todo aquello que tiene que ver con la convivencia política, ya trabajada desde 2015" y, al mismo tiempo, "adopta un enfoque amplio y abierto de la convivencia social y cultural en diversidad".

Y en cuanto a su perspectiva, "tiene en cuenta la trayectoria y realidad de Navarra en la que se han dado notables avances en materia de políticas públicas de memoria y convivencia". También "alza la mirada ante el actual contexto estatal, europeo y mundial, lleno de amenazas de involución, como son los autoritarismos, las noticias falsas y la desinformación o los discursos del odio y la xenofobia".

"Corrientes negacionistas que no solo afectan a cuestiones relacionadas con la memoria, sino a valores que creíamos asentados como son la igualdad, la lucha contra el cambio climático o la diversidad lingüística", ha señalado Ollo.

Asimismo, ha subrayado que "se trata de un Plan de Gobierno" (incluye aportaciones de los distintos departamentos y ha sido aprobado por el Ejecutivo) en cuyo proceso de elaboración se ha realizado "un trabajo de escucha interinstitucional (entidades locales, Parlamento, universidades) y con diversos actores de la sociedad civil (asociaciones, ciudadanía, etc.), con el objetivo de lograr un resultado lo más participado y consensuado posible".

Además, Ollo ha explicado que este segundo plan servirá para "consolidar las líneas básicas del primer Plan de Convivencia de Navarra en sus ejes fundamentales, actualizando la hoja de ruta de la convivencia en nuestra comunidad, en un contexto propio e internacional cambiante y exigente en materia de democracia, derechos humanos, paz y convivencia". "Todo ello desde el respeto a la diversidad y la deslegitimación de toda violencia", ha reiterado.

En el eje denominado 'Memoria, víctimas y convivencia política', se centra en las medidas y acciones en torno a las víctimas de la dictadura y represión franquistas, del terrorismo y de otras víctimas de violencia de motivación política y su marco legal.

En el segundo eje, 'Convivir en la diversidad', se incluyen más novedades y aborda el reto de asumir "otros desafíos que surgen en una Navarra cada vez más plural en lo cultural, lo identitario, lo ideológico, lo intergeneracional; una diversidad de origen, de lenguas, de religión, de género...".

El plan lo completa un tercer eje que, denominado 'Convivencia y derechos humanos', despliega y articula una batería de medidas, en ocasiones interdepartamentales, que abordan la convivencia en un sentido más amplio en ámbitos como los de la socialización, la educación formal y no formal, el uso de internet y nuevas tecnologías, la presencia de violencias y discriminaciones a veces invisibilizadas, el trabajo con medios de comunicación, etc.

NUEVA LEY DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Preguntada por la elaboración de la nueva ley de víctimas del terrorismo, ha indicado que la anterior, de 2010, "con todas las virtudes que tuvo" porque "en aquel momento fue una buena ley, "vinculaba prácticamente todo a lo que eran ayudas económicas".

"En este momento, lo que creemos es que una ley de víctimas del terrorismo tiene que ser una ley integral, que acoja todas las políticas públicas que se están haciendo desde hace años. Y cuando hablamos de integral, más allá de las ayudas -que además aquella ley tenía un periodo muy limitado, lo que hizo que muchas víctimas no pudiesen acogerse a esas propias indemnizaciones-, es una ley que quiere incorporar todo lo que ya el Gobierno está haciendo en esos derechos a la verdad, la justicia, la reparación y el reconocimiento", ha apuntado.

En cuanto a los plazos que maneja el Ejecutivo, Ollo ha explicado que una vez aprobado el II Plan de Convivencia, "ahora nos ponemos ya, al año que viene, a trabajar en esa ley y a buscar los consensos suficientes para que la ley salga" adelante. "A mí me gustaría por unanimidad", ha subrayado.