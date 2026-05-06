Las ikastolas de Navarra se movilizan para reclamar a Educación que revoque la "decisión arbitraria" de cerrar aulas

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las ikastolas de Navarra se han movilizado este miércoles en diferentes localidades de la Comunidad foral para reclamar al departamento de Educación del Gobierno foral que revoque la "decisión arbitraria" de cerrar aulas.

"Hemos salido a la calle y hemos sacado nuestras aulas a la calle para decir que no aceptamos recortes para el futuro de nuestros hijos e hijas ni en la educación en Navarra. Las ikastolas nacimos del pueblo y trabajamos para el pueblo desde el primer día, cada día y todos los días, y estamos aquí para manifestar que seguimos trabajando desde la sociedad civil", han señalado en un comunicado.

Según han añadido, "toda nuestra red, cada pueblo que tiene una ikastola, está hoy movilizada". "Los recortes se los quieren aplicar a las ikastolas, y, con ellos, a la educación que teje toda Navarra en euskera. Y estamos enfadados y enfadadas. Tenemos motivos para estarlo", han manifestado.

El primer motivo "es que queremos el mejor futuro para nuestros hijos e hijas, y por ello reivindicamos que los niños y niñas de Navarra tienen derecho a estudiar en la ikastola". El segundo es que "nos preocupa la educación en toda Navarra: porque en lugar de avanzar, con estos recortes vamos para atrás".

El tercero es el euskera. "Aunque el Departamento de Educación dice lo contrario, al euskera se le van a recortar aulas. Eso es muy grave en Navarra, eso es muy grave para la red de ikastolas que teje toda Navarra en euskera", han apuntado.

Otro motivo es que la decisión del cierre de aulas "se ha tomado de forma arbitraria, sin diálogo y con cambios repentinos de criterio". "Prueba de ello es que el Departamento de Educación ha corregido sobre la marcha algunas de sus decisiones. Las ikastolas siempre estamos dispuestas a hablar. Pero si nos niegan el diálogo a nosotras y a todos los agentes educativos, si cambian las reglas de juego en mitad del partido, no estamos de acuerdo con esta forma de hacer las cosas. No aceptamos esta falta de consideración", han criticado.

Por último, han subrayado que "nos preocupa que se de la espalda a toda una comunidad construida en auzolan". "Se castiga toda un trabajo popular constructivo y positivo para Navarra. Exigimos igualdad, para nuestra red y para todas las redes. Eso es lo justo, eso es lo necesario, eso es lo que reivindicamos. Una vez más, y siempre que sea necesario, pedimos al Departamento de Educación que revoque su decisión arbitraria. Por el bien de Navarra, por el bien de la educación, por el bien de todos y todas", han reivindicado.