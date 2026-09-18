Ilesos el conductor y la cuidadora de un autobús escolar tras incendiarse el vehículo en Zariquiegui

Imagen del autobús incendiado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 18 (EUROPA PRESS)

Un autobús de transporte escolar ha sufrido un incendio este viernes en la carretera NA-6005, en las inmediaciones de Zariquiegui, a causa de una posible avería mecánica. Tanto el conductor como la cuidadora han resultado ilesos, y no se han registrado daños personales ya que, en el momento del incidente, el autobús viajaba sin escolares a bordo.

Los hechos han comenzado a las 8.20 horas, cuando el autocar se ha detenido en la vía al comenzar a salir humo del motor, que posteriormente se ha transformado en llamas por la parte trasera. El chófer y la acompañante encargada de los menores han podido ponerse a buen resguardo de inmediato y activar el aviso de alarma.

El vehículo se dirigía a la localidad navarra para recoger a los estudiantes, por lo que realizaba el trayecto vacío. Al lugar han acudido patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, mientras que los Bomberos del Gobierno de Navarra se han encargado de extinguir el fuego.

La Policía Foral ha confirmado que tanto los adultos implicados como los menores que esperaban la ruta se encuentran en perfectas condiciones, quedando el autobús totalmente calcinado.

Una dotación de bomberos se ha quedado en el lugar, una vez extinguido el incendio, y patrullas de tráfico de la Policía Foral mantienen cortada la vía a la espera de la retirada del vehículo.