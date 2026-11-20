El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archvo. - Alberto Paredes - Europa Press

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC y president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido este viernes "respeto" a la ciudadanía, a las instituciones y a la "verdad" en esta campaña electoral. Ha asegurado que Navarra y Cataluña van a ser "claves" en estas elecciones y ha llamado a "concentrar el voto" para "frenar a los malos".

Illa ha participado este viernes por la tarde en un acto electoral del PSOE en el Auditorio Baluarte de Pamplona, que ha contado, también, con las intervenciones de la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, y los candidatos al Congreso y el Senado por la Comunidad foral, Elma Saiz y Ángel Moleón.

Salvador Illa ha pedido una campaña "respetuosa con los ciudadanos, con los adversarios" y con "las reglas del juego", y ha criticado a quienes "discuten" sobre el voto por correo: "Quien tiene el pasaporte español tiene derecho a votar". También ha reclamado "respeto a la verdad" y ha considerado que en el cara a cara "vimos dos formas muy distintas de entender España, casi antagónicas", con Sánchez "intentando explicar sus puntos de vista" y Feijóo "con interrupciones constantes y lanzando bulos a diestro y siniestro".

En este contexto, ha destacado que los socialistas "queremos proteger a la ciudadanía" en un "mundo cambiante" y "generando prosperidad compartida socialmente y territorialmente". Para ello, ha resaltado que lo "fundamental" es la vivienda como "un derecho" y "no un negocio". Ante un mercado "disfuncional" ha defendido "intervenir el mercado aplicando la Ley de Vivienda" que "funciona", con una bajada, ha apuntado, del 4,4% en los alquileres en Barcelona ciudad.

Igualmente, ha defendido las pensiones y ha considerado el "ejercicio más bonito de solidaridad intergeneracional" al pagarse con las cotizaciones. "Y funciona, los número sí que cuadran", ha asegurado. "Lo que no cuadra son los otros sistemas de capitalización. Mirad Paraguay", ha advertido.

De la misma manera, ha llamado a "defender las instituciones democráticas que son las que han mejorado las condiciones de vida" frente a un "movimiento autoritario en Occidente" representado por Trump, Milei, Feijóo y Abascal. Finalmente, ha reivindicado la "España diversa" que "ellos ven como una debilidad cuando es una fortaleza".

Illa ha recordado que en dos provincias de Cataluña "el PP no presenta candidatura al Senado y pide el voto para Vox". "¿Qué me vais a contar? Sois la misma cosa", ha espetado. Además, ha recordado que Feijóo dijo que "si no entiendes Cataluña no vas a gobernar España. Tienes razón y por eso no vas a gobernar España" porque "no respetas la pluralidad de este país, la voluntad de autogobierno de los navarros, lo ves como algo a eliminar".

Por todo ello, ha defendido que "va a ser clave lo que hagamos en Navarra y en Cataluña, se trata de movilizar a la ciudadanía". Por eso, ha pedido una participación del 75% y 176 escaños "para gobernar". "Hay mucho en juego, no son unas elecciones más, no es una simple alternancia, está en juego la protección de la ciudadanía, las instituciones de autogobierno, avanzar o retroceder", ha advertido. "Navarra y Cataluña, a frenar a los malos, a concentrar el voto y a ganar", ha concluido

Por su parte, la candidata al Congreso, Elma Saiz, ha afirmado que "si hay un partido que representa a España ese es el PSOE". Ha afirmado que el cara a cara de este jueves fue un "ejemplo de buena política frente a la mala educación". Así, ha contrapuesto la "metralleta de bulos" de Feijóo frente a la "templanza y gestión" de Pedro Sánchez. "Un país no se construye sobre falsedades, el futuro de España no puede quedar en manos de quienes están dispuestos a mentir a la cara de los ciudadanos y a fusionarse con la antipolítica", ha recalcado. "No todos somos iguales, la crispación es asimétrica: ellos son los de 'me gusta la fruta' y nosotros los de 'la fuerza de la gente'", ha señalado.

Ha recordado el 93 aniversario de la aprobación del voto femenino para advertir de que "nos jugamos mucho, necesitamos un gobierno valiente que luche por la igualdad". Además, ha destacado que el salario mínimo ha aumentado "un 75%" respecto al anterior gobierno del PP. Y, en materia de pensiones, ha destacado que "vamos a destapar la agenda oculta" de PP y Vox: "ni recortes ni privatizaciones".

De cara a la próxima legislatura se ha comprometido a movilizar el 1% del PIB para vivienda, a revalorizar las pensiones conforme al IPC, ampliar los permisos para padres y madres hasta que el niño tenga 8 años, a penalizar las terapias de reconversión de personas LGTBI y a seguir desplegando el plan de integración y convivencia 2030. Por eso, ha llamado a "aglutinar el voto progresista" en el PSOE.

Ángel Moleón, candidato al Senado, ha afirmado que "no hay mejor definición de ser socialista y de izquierdas que dedicar tu vida a mejorar la vida de los demás". "Con el orgullo de mis raíces y con el corazón más socialistas", se ha comprometido a defender la vivienda, la igualdad, las pensiones, la dependencia, los servicios públicos, el autogobierno y el "futuro de nuestros pueblos". "Frente a quienes recortan derechos, nosotros vamos a seguir ampliándolos. Frente a quienes quieren dividirnos, nosotros vamos a defender la convivencia. Y frente a quienes quieren que nos resignemos, nosotros vamos a seguir trabajando para que la vida de la gente sea mejor", ha destacado.

CHIVITE LLAMA A UPN "PAGAFANTAS DEL TRIO" CON PP Y VOX

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comenzado su intervención criticando a quienes le piden el cierre de los centros de atención a menores "que no tienen otras familias". "Hace falta no tener humanidad", ha censurado.

También ha recordado el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco porque "veo con horror como hay una parte de nuestra sociedad que se declara nostálgica del franquismo", ha subrayado. Por eso, ha defendido las políticas de memoria que "nos permiten recordar lo que pasó y lo que está en juego estas elecciones".

"Nosotros queremos una España plural, abierta, solidaria" en "la que nadie tenga que renunciar a lo que es" porque "hay muchas maneras de sentirse español y los de las pulseritas no nos van a dar lecciones", ha resaltado. "Es impresionante el rodillo recentralizador con el que algunos quieren tratar este país", ha reprochado, para destacar que "este país crece porque las periferias estamos tirando del carro". "España crece por los márgenes gracias al trabajo de sociedades como la Navarra o de sociedades como la catalana", ha remarcado.

Chivite ha resaltado que "el PP tiene preparado su plan recentralizador y Vox directamente quiere suprimirnos". Por otro lado, ha criticado que "UPN y PP hablan de libertad pero lo primero que quieren hacer es tocar la ley del aborto, derogar la ley de eutanasia y tener a la gente secuestrada pagando unos alquileres imposibles porque se niegan a intervenir el mercado de la vivienda". Ha considerado que UPN es el "pagafantas de este trío" al estar "aliado con las derechas que quieren quitar la singularidad de Navarra. La verdad es que el papel regionalista de UPN ha desaparecido absolutamente".

La presidenta ha manifestado que "no tenemos que elegir entre defender Navarra y construir España. Defendiendo Navarra también se defiende España". "Porque queremos una España donde todos tengamos los mismos derechos, libertades y oportunidades", ha señalado. "La elección está en vuestra mano, porque en la democracia las cosas se construyen con la fuerza de la gente", ha concluido.