Inauguradas las nuevas instalaciones destinadas a los exámenes de conducir en Tudela

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en la inauguración de las nuevas instalaciones destinadas a los exámenes de conducir. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha inaugurado este jueves las instalaciones municipales destinadas a la realización de los exámenes de conducir de la Jefatura Provincial de Tráfico, una vez finalizadas las actuaciones de adecuación y equipamiento llevadas a cabo en el recinto, con una inversión total de 176.424,36 euros.

Al acto han asistido el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, miembros de la Corporación municipal, alcaldes y alcaldesas de diferentes localidades de la Ribera, así como representantes de las autoescuelas de la zona, quienes han podido conocer de primera mano las mejoras realizadas.

El Ayuntamiento de Tudela ha destacado en una nota que "la puesta en marcha de estas instalaciones permitirá ofrecer un espacio moderno, accesible y plenamente adaptado para la realización de las pruebas teóricas y prácticas de conducción, facilitando además el acceso a este servicio a las personas usuarias de toda la Ribera".

Los ayuntamientos de la Ribera asumirán el coste de esta adecuación de forma proporcional al número de habitantes de cada municipio.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que las nuevas instalaciones suponen una "importante mejora" para la ciudad, la Ribera y los usuarios que realizan en ellas las pruebas de conducción. Asimismo, ha subrayado que este proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Tudela y la Dirección General de Tráfico, y refleja "el compromiso de Tudela con la Ribera y el de la Ribera con este centro desplazado de exámenes".

Las actuaciones incluidas en el convenio suscrito con la Dirección General de Tráfico se han centrado en la adecuación y modernización del interior del edificio. En cuanto al mobiliario, se ha dotado el aula con un puesto para el profesorado y 53 puestos para alumnado, todos ellos equipados con mesa y silla, con un coste de 11.457,76 euros.

Asimismo, se ha llevado a cabo la completa informatización de las instalaciones mediante el suministro e instalación de 54 equipos informáticos todo en uno para las personas aspirantes, un ordenador para el personal docente, sistemas de protección y filtrado web, así como un cortafuegos que garantiza la seguridad de las comunicaciones, con un importe de 41.732,90 euros.

Por otra parte, la reforma del edificio ha incluido la adecuación de los aseos, la construcción de una rampa de acceso exterior, la instalación de un cubierto de protección, la colocación de un sistema de alarma y la renovación de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, con un coste de 41.179,52 euros.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Tudela ha impulsado diversas actuaciones complementarias para adecuar la pista de prácticas y los espacios exteriores de espera. Entre ellas destaca la pavimentación integral de la pista, incluyendo su ampliación y la ejecución de la señalización horizontal necesaria para el desarrollo de las pruebas, con un gasto de 48.356,97 euros.

También se han ejecutado nuevos ramales de alumbrado exterior y se han instalado columnas con proyectores para mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad del recinto, con un coste de 8.362,21 euros.

Además, se ha construido una nueva marquesina metálica de 14 por 4 metros destinada a la espera del alumnado, equipada con protección trasera de policarbonato y cubierta tipo sándwich, con un coste de 16.335 euros.

A estas actuaciones se suman los trabajos realizados por la Brigada Municipal, entre los que se incluyen la retirada de elementos obsoletos, la ampliación de plataformas en la pista de prácticas, la instalación de mobiliario, la señalización exterior, el balizamiento de zonas, el montaje de bordillos, el sellado de grietas, el saneamiento de losas de hormigón, el rebaje de bordillos para maniobras y la limpieza integral del entorno, con un gasto total de 9.000 euros.

Toquero ha valorado el esfuerzo inversor realizado para garantizar la continuidad de este servicio público en la ciudad. En este sentido, ha señalado que "el Ayuntamiento no se ha limitado a cumplir los requisitos establecidos en el convenio, sino que ha impulsado actuaciones adicionales para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la comodidad de todo el entorno".

Además, ha destacado que el resultado es "una instalación moderna, accesible y preparada para prestar servicio durante muchos años a miles de usuarios y usuarias de Tudela y de toda la Ribera, evitando desplazamientos innecesarios y acercando un servicio esencial a la ciudadanía".

Con la finalización de estas actuaciones, Tudela dispone ya de unas instalaciones plenamente preparadas para albergar los exámenes de conducir, "reforzando su papel como ciudad de referencia en la prestación de servicios públicos para toda la Ribera". Según ha señalado el alcalde, este proyecto demuestra la capacidad de colaboración entre los municipios de la comarca para impulsar iniciativas de interés común y seguir ofreciendo servicios de calidad a la ciudadanía.