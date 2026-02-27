Un incendio afecta a la cubierta de una vivienda unifamiliar en Berroeta

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado la madrugada de este viernes a la cubierta de una vivienda unifamiliar en Berroeta, sin que haya personas afectadas, según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del incendio se ha producido a las 2.39 horas. Los bomberos han trabajado toda la noche para extinguir el fuego en la vivienda, que ya ha sido controlado.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Oronoz, de Cordovilla, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.