Un incendio forestal en Peralta afecta a 200 metros de masa forestal

Guardia Civil y Bomberos, en las tareas de extinción de un incendio forestal en Peralta. - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado la pasada madrugada un incendio forestal en Peralta que ha afectado a una superficie aproximada de 200 metros lineales de masa forestal, sin que se hayan registrado daños personales, ni en las carreteras o el tendido eléctrico del entorno, según ha informado la Guardia Civil

El incendio se declaró sobre las 2.30 horas en una zona próxima a los depósitos de agua de la localidad. En el dispositivo movilizado participaron Bomberos de Peralta con un vehículo ligero y un camión autobomda, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los efectivos desplegados aseguraron el perímetro y verificaron que el avance de las llamas no generaba riesgo directo para los núcleos de población cercanos ni para la circulación de vehículos por las vías colindantes.

La Guardia Civil ha destacado que "el rápido ataque coordinado contra las llamas permitió frenar el avance del frente forestal y logró que el estado del siniestro se declarase oficialmente como controlado en poco tiempo, evitando una propagación mayor hacia zonas arboladas de mayor densidad".

Tras estabilizar la emergencia, los bomberos permanecieron en el paraje afectado realizando labores preventivas de refresco para asegurar el terreno y evitar posibles reigniciones.