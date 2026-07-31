PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos han extinguido esta pasada noche un incendio en la línea de pintado de una empresa en Lesaka, según han informado desde Emergencias. No hay personas afectadas.

El aviso del fuego se produjo a las 22.47 horas y fue controlado sobre la medianoche. La presencia de disolventes y otros materiales inflamables ha supuesto que el incendio no se extinguiera por completo hasta las 6.30 horas.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Oronoz, del parque de Cordovilla, bomberos voluntarios de Lesaka y agentes de la Policía Foral.