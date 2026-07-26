Incendio en un piso de Mendavia, sin personas afectadas

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos se han movilizado este domingo para extinguir un incendio que se ha declarado en el primer piso de un bloque de viviendas de tres plantas en Mendavia.

No ha habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra. El aviso por el fuego se ha dado a las 8.35 horas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Lodosa y de Estella, ambulancia de soporte vital básico en prevención y agentes de la Guardia Civil.