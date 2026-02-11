La incidencia de la gripe está en "progresiva remisión" mientras que el VRS "comienza a descender"

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Continúan descendiendo en Navarra las consultas por infección respiratoria aguda y, especialmente, las debidas a síndrome gripal. La onda estacional de gripe "está en progresiva remisión", aunque todavía ocasiona hospitalizaciones, mientras que la onda de VRS (virus respiratorio sincitial) "comienza a descender". Las hospitalizaciones pediátricas se están manteniendo en niveles bajos por el efecto de la inmunoprofilaxis con nirsevimab en los recién nacidos.

Así lo indica el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 2 al 8 de febrero. La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria desciende a 587 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales a 34 casos por 100.000.

Se han confirmado 16 casos de gripe por PCR y se han registrado 15 ingresos hospitalarios. De los casos de gripe confirmados, el 50% son A(H1N1) y el 50% A(H3N2). Se han confirmado 3 casos de covid por PCR, ninguno requirió ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 62 casos de VRS, de los cuales, 46 fueron hospitalizados por esta causa y 4 fueron casos pediátricos.

SIN CASOS DE SARAMPIÓN EN NAVARRA

En lo que va de 2026 no se han detectado casos de sarampión en Navarra. Sin embargo, "está circulando ampliamente en algunos países y está generando brotes en algunas comunidades autónomas", apuntan desde Salud Pública.

En 2025 se confirmaron 5 casos de sarampión en adultos de 25-50 años residentes en Navarra no vacunados o con vacunación incompleta. Cuatro se habían contagiado durante viajes y, el quinto, fue contacto de uno de los anteriores. Asimismo, Salud Pública ha señalado que "continuamente se detectan personas residentes en Navarra que han sido contactos de casos de sarampión durante viajes, sin ser conscientes de ello".

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, que cursa con afectación general importante, a veces es grave y causa la muerte en uno de cada 1000 casos. Tras la segunda dosis de vacuna se adquiere una protección muy alta (99%) para toda la vida. Salvo las personas que tienen constancia de haber pasado la enfermedad, mayormente nacidos antes de 1978, todos los demás deberían estar vacunados con dos dosis de vacuna triple vírica, salvo contraindicación.

Con el aumento de los viajes, "dado que la eliminación del sarampión no va a ser posible a corto plazo", las personas de cualquier edad que no han pasado la enfermedad y no estén vacunadas, "tienen una alta probabilidad de padecerla en algún momento", advierten desde Salud Pública.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 26 de enero al 1 de febrero se registraron 137 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en valores algo altos respecto al promedio histórico, pero habituales en esta época del año.