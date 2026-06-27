Se incorporan efectivos y medios aéreos de Soria, Huesca y Zaragoza a las labores de extinción del incendio de Ezcabarte

Un helicóptero del dispositivo para extinguir el incendio de Ezcabarte. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan este sábado con las labores de extinción del incendio de vegetación declarado la tarde del jueves en Ezcabarte y han sumado a lo largo de la tarde efectivos y recursos aéreos de varias provincias.

En torno a las 14.00 horas se ha incorporado al dispositivo de extinción coordinado por el Servicio de Bomberos de Navarra nueve efectivos y un helicóptero de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Lubia (Soria) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos operativos, especializados en la extinción de incendios forestales de gran magnitud, van a trabajar en la zona de Anoz. Está previsto que otros ocho efectivos de la misma brigada lleguen en vehículos terrestres en torno a las 16.00 horas, informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Además, se ha incorporado, en torno a las 15.00 horas al dispositivo, un helicóptero bombardero pesado, también del MITECO, con base en Plasencia del Monte (Huesca). Asimismo, en torno a las 16.00 horas se ha incorporado la BRIF de Daroca (Zaragoza), con dos helicópteros y dos brigadas de bomberos (17 efectivos).

Por último, el MITECO ha desplazado a la zona un avión ACO, que realiza labores de coordinación de medios aéreos.

Protección Civil recuerda a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos de bomberos que trabajan en la zona.