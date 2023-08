Induráin expresa su "orgullo" por su trabajo en Salud y dice que trabajará para "hacer avanzar" la atención primaria

PAMPLONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santos Induráin, que la próxima legislatura no repetirá como consejera de Salud del Gobierno de Navarra, ha expresado su "orgullo" por el trabajo realizado esta legislatura en materia sanitaria, marcado por la pandemia del Covid-19, y ha destacado que, desde su plaza de médico de familia, seguirá estando "muy implicada" para "hacer avanzar la medicina de familia y la atención primaria".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir al acto de toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra, Induráin ha señalado que "para mí ha sido un honor estar donde he estado, formar parte de un gobierno y haber podido servir a mi comunidad en tiempos tan difíciles y complejos", ha destacado.

Induráin ha agradecido a la reelegida presidenta Chivite "por la confianza y todo el apoyo que he tenido". También al "gran equipo de profesionales y de directivos que han dado lo mejor de sí mismos en unos tiempos tan convulsos y que ha permitido dar una respuesta tan razonable a la pandemia" y "hacer muchas otras cuestiones" a pesar de que "han quedado reformas que no las pudimos ejecutar como las teníamos planteadas".

"Es una etapa muy grata porque realmente todos sacamos lo positivo, una recibe mucho feedback de cómo hemos funcionado y yo estoy satisfecha, estoy orgullosa. El haber estado donde he estado en estos tiempos tan apasionantes he de decir que es un privilegio", ha manifestado.

"He dedicado todas mis energías en esta legislatura, he hecho, junto con los equipos que he estado, lo mejor que he sabido y he podido y diría que he trabajado las 24 horas al día durante estos cuatro años", ha destacado.

Según ha explicado, volverá a su plaza de médico de familia, que ha resaltado como su "vocación" y "pasión". "Yo llevo 38 años en la sanidad pública de Navarra, en la atención primaria, muy implicada, porque mis brazos no van a decaer en ningún momento para luchar y para hacer avanzar la medicina de familia y la atención primaria", ha destacado.

"Me voy a alegrar tremendamente de lo realizado y de lo sembrado, porque espero ver frutos de cómo avance y trabajaré desde mi plaza y, como siempre lo he hecho, estando muy implicada y posibilitando todo aquello que pueda ser una mejora para la atención de los ciudadanos desde la sanidad pública", ha subrayado.

Preguntado por Fernando Domínguez, quien le sustituirá en el cargo y que fue consejero de Salud en la legislatura anterior a la suya, Santos Induráin ha considerado que "hay una continuidad en cuanto a dos aspectos que ya estaban planteados al principio de la legislatura y al final de la suya que son reformar y reforzar la atención primaria".

"Esto se ha visto más necesario que nunca, la pandemia realmente ha ralentizado o ha hecho que haya aspectos que estaban en crisis y que se han visto más tensionados y en los que hay que seguir avanzando", ha afirmado. Se ha mostrado convencida de que, en esta línea, "se va a seguir trabajando y, desde luego, desde donde esté colaboraré con todas mis energías".