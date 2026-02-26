Industria aprueba una convocatoria de 350.000 euros en ayudas para impulsar el comercio rural

Archivo - Precios en una frutería. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para entidades locales con una población inferior a 1.200 habitantes, por un importe de 350.000 euros.

Gracias a estas ayudas, se podrán financiar actuaciones de acondicionamiento y adecuación de locales de titularidad municipal, con el objetivo de que dichos negocios "favorezcan el aprovisionamiento de suministros básicos a la población y permitan la vertebración del territorio mediante la creación de empleo rural".

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde este miércoles 25 de febrero hasta el martes 24 de marzo. La finalidad de esta convocatoria es impulsar la implantación de nuevas actividades económicas de comercio minorista en zonas rurales que carecen de ese tipo de oferta de servicios comerciales.

Para poder optar a esta subvención, el local comercial debe ubicarse en un inmueble que sea propiedad de la entidad local, en la que "no debe existir ningún comercio que suponga una competencia directa al negocio que se pretende instalar". Este nuevo negocio puede estar dedicado únicamente al comercio minorista o puede ejercerse de forma simultánea con otras actividades económicas distintas, como las de restauración o de hostelería, informan desde el Gobierno de Navarra.

Respecto al plazo de ejecución, las inversiones deben estar realizadas, facturadas y pagadas entre el 1 de enero de 2026 y el 29 de octubre de 2027, ambos inclusive. Si la ayuda se abona de forma anticipada en el momento de realizar la concesión, la entidad local debe justificar la necesidad de obtener dicho anticipo para el cumplimiento de los fines de la subvención. Además, estas inversiones deben estar realizadas, facturadas y pagadas entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de diciembre de 2026, si no se obtiene el anticipo mencionado, en cuyo caso la ayuda se abonará antes del 31 de diciembre de 2026.

La subvención es del 80% del importe de las inversiones subvencionables con un límite de 65.000 euros. La inversión mínima subvencionable es de 12.000 euros para la realización de obras, reformas y acondicionamiento de locales y 2.000 euros para el equipamiento.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del establecimiento comercial o del local multiactividad pueden ser obras, reformas y actuaciones de acondicionamiento del local y de sus instalaciones; equipamiento del local: adquisición de mobiliario y equipamiento específico del comercio o del negocio multiactividad, así como la redacción del proyecto técnico y dirección de obra.

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra y toda la información de la ayuda está disponible en la ficha web de la ayuda, en el catálogo de trámites del Gobierno de Navarra.