Industria complementa las medidas de ahorro energético para empresas con nuevas deducciones fiscales

El consejero Irujo abre la jornada ‘Cómo transformar ahorro energético en competitividad y ventajas fiscales’ . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha participado este viernes en una jornada dirigida al sector empresarial de la Comunidad foral para dar a conocer las herramientas, las nuevas ventajas fiscales y las ayudas de apoyo a la transición energética, como son los Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

El evento, organizado junto a sociedad pública Sodena y que ha congregado a más de un centenar de personas, ha tenido como objetivo informar, conectar e impulsar a las empresas navarras que trabajan por una nueva cultura energética basada en la sostenibilidad y la descarbonización.

En sus palabras de apertura, el consejero Irujo ha subrayado que "la doble transformación está siendo rápida". "El apoyo y puesta a disposición de nuevas herramientas e instrumentos, es clave para avanzar y acometer con celeridad este proceso. El único camino para lograr una industria descarbonizada", ha dicho.

En la estrategia regional contra el cambio climático, el Gobierno de Navarra cuenta con varios instrumentos de apoyo. Así lo ha explicado la directora del Servicio de Transición Energética, Esperanza Aristu, quien ha enumerado el listado de todas las ayudas e incentivos fiscales de la Administración pública que, concretamente para este año 2026, cuenta con un presupuesto total de 8,8 millones de euros. A ellas se suman la emisión de Certificados de Ahorro Energéticos CAEs, e importantes deducciones fiscales que entraron en vigor el pasado 1 de enero.

Por su parte, la directora general de Transición Energética y Digital Empresarial, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, ha destacado que Navarra apuesta por avanzar en los procesos de transición energética afirmando que "este reto solo puede tener éxito si la industria y la Administración van de la mano".

El programa del encuentro ha incluido también dos mesas debate. La primera de ellas se ha centrado en la industria y la movilidad, destacando que la movilidad y la circularidad son conceptos muy ligados al ahorro energético. En ella han participado, Ion Irañeta, el responsable de proyectos en Grupo 3E; Rosa Urquiza, Sales Manager en ENGIE España y Javier Avendaño, socio y director comercial de DELCAE, CEM y CMVP. La mesa ha estado moderada por Patricia Sainz, responsable de Estrategia Regional y la Transición Energética, de Sodena.

En la segunda mesa, los participantes se han centrado en la edificación y el sector terciario. El debate ha servido para evidenciar que agentes tan diversos como un club deportivo, una institución pública, una consultoría de ingeniería de la edificación o un grupo empresarial de energías renovables pueden ser ejemplos inspiradores en el camino hacia la transición energética. La mesa ha contado con la moderación de Luisa Eugi, CEO y Socia Imes Energy y en ella han participado: Carlos Fernández, técnico de la Agencia Energética Municipal, Área Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030; Daniel López, ingeniero técnico industrial en IS Group Ingenieros; Juan Miguel Rodríguez, técnico sistema CAE en Acciona Esco; e Izaskun Arricaberri, gerente del Club de Tenis Pamplona.

CAES COMO HERRAMIENTA DE APOYO A EMPRESAS

Según ha informado el Gobierno foral, este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE.

Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento electrónico que "garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh". De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE, ha expuesto.

Los CAEs constituyen un servicio que pueden solicitar aquellas empresas interesadas en monetizar sus actuaciones de eficiencia energética, a través de la emisión de estos certificados.

LAS NUEVAS DEDUCCIONES FISCALES

Esta nueva medida entró en vigor el pasado 1 de enero. Las inversiones susceptibles de esta deducción son aquellas que consigan una reducción del consumo de energía final de, al menos, 30.000 kW hora/año. Este ahorro deberá ser certificado y registrado dentro del sistema CAEs. La reducción conseguida dará derecho a practicar una deducción del 15%, donde el importe no podrá exceder de 1.500.000 euros.

Las inversiones que cumplan estos requisitos podrán presentar en el Servicio de Transición Energética, la petición correspondiente y este remitirá un informe acreditativo de las inversiones susceptibles de dicha deducción.

Tras la emisión del informe, el momento de generarse el derecho a la deducción vendrá determinado por la inscripción en el Registro de CAEs de los certificados de ahorro vinculados a esa actuación, ha indicado el Gobierno.