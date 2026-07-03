Industria concede 2,5 millones de euros del Plan Tximista Auto 2026

Archivo - Garbiñe Basterra, el consejero Mikel Irujo, Ainhoa Garmendia y Carlos Sagüés, en la presentación del Plan Tximista en febrero. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha firmado ya la primera concesión y abono de la convocatoria para el impulso del vehículo eléctrico y de la infraestructura de recarga, el llamado Plan Tximista Auto 2026. El total de concesiones para la compra de vehículo eléctrico puro asciende a 1.512.500 euros, lo que representa el 40,8% del presupuesto total destinado a esta primera medida.

Respecto a la concesión destinada a los puntos de recarga, ya se ha otorgado la totalidad del presupuesto destinado a esta segunda medida y que ascendía a 1 millón de euros.

"La tramitación de esta primera fase pone de manifiesto una importante reducción en los plazos de abono, gracias a la simplificación administrativa, con una media de 42 días entre la fecha de solicitud y la de pago que inicialmente estaba prevista en tres meses", destacan desde el Gobierno de Navarra. El abono de estas ayudas se realizará en los próximos días.

Hasta el momento, el Servicio de Transición Energética ha gestionado un total de 535 expedientes correspondientes a la adquisición de vehículos eléctricos, de los que 352 han sido resueltos favorablemente desde que se abriera el plazo de solicitud, el pasado 1 de mayo. En esta primera fase, se han beneficiado de estas ayudas las personas físicas y empresas propietarias de 347 turismos (categoría M1), de los cuales 247 han sido ensamblados en Europa; y de un total de 5 vehículos comerciales ligeros (categoría N1).

Respecto a los puntos de recarga, se han gestionado un total de 902 expedientes, de los cuales 819 han resultado favorables.

CÓMO SOLICITAR LAS AYUDAS

La convocatoria del Plan Tximista Auto 2026 permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

El Plan Tximista Auto 2026 cuenta con un presupuesto global de 3,7 millones de euros destinados al fomento del vehículo eléctrico y 1 millón de euros para la instalación de puntos de recarga. La convocatoria prioriza la compra de los vehículos ensamblados en Europa, con una ayuda máxima de 5.000 euros para el caso de vehículos tipo turismo, frente a los 2.500 euros para aquellos fabricados fuera del continente.

A estas cuantías se pueden añadir los ingresos derivados de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), así como deducciones fiscales de hasta un 35% para vehículos eléctricos puros y de un 25% para infraestructuras de recarga.

Las solicitudes pueden realizarse a través de la ficha habilitada en la web de trámites del Gobierno de Navarra, que dispone de un contador actualizado del crédito disponible.