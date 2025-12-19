Industria ha impulsado este año 56 proyectos a través de las aceleradoras de CEIN

Participantes en el 'demo day' del programa Open Innovation, la última de las jornadas de la ‘Demo week’ de CEIN - GOBIERNO DE NAVARRA

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha celebrado este viernes el 'demo day' del programa Open Innovation, la última de las jornadas de la 'Demo week' organizado por la entidad.

A lo largo de esta semana se han presentado los 56 proyectos que se han desarrollado dentro de estas aceleradoras y que forman parte de sectores como el agroalimentario, el digital y la salud.

Esta iniciativa piloto ha conectado a startups "innovadoras" con ocho pymes navarras (AIT, Aldakin, Cafés Mocay, IED, Lacturale, Lev2050, Lizarte y Torraspapel Leitza) para resolver los 12 retos que propusieron, "convirtiendo desafíos empresariales en oportunidades de crecimiento e innovación".

Todo ello, "con el propósito final de integrar la innovación de las startups en el tejido empresarial local, beneficiando a ambas partes y potenciando el ecosistema económico regional".

La directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, ha destacado en la apertura de la jornada que "tanto en el Gobierno de Navarra como en CEIN creemos que la innovación abierta es el motor para transformar retos complejos en oportunidades reales de progreso".

"Por ello, es importante crear entornos de colaboración, donde se pueden compartir ideas brillantes, capacidades tecnológicas y recursos", ha afirmado.

En el acto ha participado también la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz. Durante la sesión, el director de Lacturale, Iñaki Redin, ha explicado el reto que planteó su compañía y su experiencia en el programa.

Igualmente, representantes de las empresas Lizarte, Cafés Mocay y Aldakin, y de las startups AI Squads, Envirohemp y Dateando han explicado su proceso de colaboración conjunta. Y el papel de las startups en el programa ha estado representado a través de la vivencia de Uraphex, Greendur y Adapting.

Además, se ha otorgado un premio a la colaboración pyme-startup más transformadora de Open Innovation 2025, dotado con 6.000 euros aportados por Caja Rural de Navarra, a Aldakin y Dateando. La dotación está destinada a acelerar el desarrollo del proyecto que han desarrollado.

El programa Open Innovation forma parte del proyecto Tech FabLab, enmarcado en el programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Además del Gobierno de Navarra, son socias de Tech FabLab: La Rioja, Aragón, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana.

'DEMO WEEK' DE CEIN

Esta jornada ha puesto punto final a las seis sesiones de la 'Demo week' que ha celebrado CEIN para dar a conocer las ideas, startups y negocios que han participado este año en diferentes aceleradoras y programas de la entidad.

El 'demo day' de la Aceleradora AGROFOODTech tuvo lugar el 15 de diciembre, y en él se presentaron 10 proyectos agroalimentarios participantes en el programa.

Las iniciativas Truffino y Bosques comestibles fueron reconocidas ex aequo con un reconocimiento de Laboral Kutxa de 3.000 euros, y también Truffino obtuvo el reconocimiento de instalación gratuita de seis meses en el Vivero de Innovación de CEIN.

El día 16 de diciembre fue el turno de 19 iniciativas participantes en la Aceleradora DIGITECH (dirigida a proyectos tecnológicos y digitales) y en el programa de Incubación en ciberseguridad (para proyectos vinculados a la ciberseguridad).

Devira fue galardonado como el proyecto con mayor potencial de crecimiento en la Aceleradora DIGITECH, y Elaia, como el proyecto con mayor avance durante el programa. También fueron reconocidos los participantes en el programa de Incubación en ciberseguridad DeepNerve, BinPrint y DocAI.

La Aceleradora HEALTH celebró su 'demo day' el 17 de diciembre en un evento en el que se presentaron ante el jurado los seis proyectos en salud participantes, entre los que resultaron ganadores del premio de 8.000 euros Amets Biotechnology y Mirror Health.

Finalmente, este jueves tuvo lugar el 'demo day' del programa Iruña Ekintzaile | Pamplona Emprende, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN, en el que tomaron parte los 21 comercios de la capital integrantes de esta edición.