Ingresan en prisión cuatro detenidos como presuntos autores de una agresión en la antigua ikastola Jaso

Varios coches de Policía Foral junto a las Urgencias del HUN - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han ingresado en prisión tras haber sido detenidas esta semana por, presuntamente, agredir con armas blancas y otros objetos contundentes a otros cuatro moradores de la antigua ikastola Jaso, que debido a sus lesiones fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

Según han informado desde la Policía Foral, este martes, 25 de agosto, a las 20.35 horas, una llamada a Policía Foral alertaba de que en el interior de la antigua ikastola Jaso se había producido una reyerta con armas blancas y objetos contundentes.

Al llegar a las inmediaciones, la primera patrulla Policía Foral actuante, perteneciente a la División de Protección y Atención Ciudadana, "era requerida con gestos por tres personas, una de las cuales se encontraba en el suelo, con una herida y con restos de sangre".

Los agentes observaron que el herido "se encontraba muy afectado, con heridas en varias partes de su cuerpo, y decía tener un fuerte dolor en el brazo". Las primeras pesquisas apuntaban a agresiones por parte de otros habitantes de la antigua ikastola.

Según el cuerpo policial, se trataría de un grupo de residentes que, "regularmente y mediante uso de violencia, exigirían dinero a los otros moradores, tanto por un ficticio derecho a residir allí como, presumiblemente, para adquirir drogas". Además, "también les robarían la comida y otros enseres".

En esta ocasión, "la violencia empleada, con armas blancas y otros objetos contundentes, habrían propiciado las lesiones a otros cuatro moradores, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra y cuya seguridad tuvo que ser reforzada por patrullas de Policía Foral, en previsión de más incidentes".

Con la información recabada por los testigos y los propios afectados, patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Foral localizaron y detuvieron a cuatro personas que presuntamente habrían llevado a cabo la agresión.

La Brigada de Delitos contra las Personas de la División de Policía Judicial se hace cargo de las diligencias policiales, continuando con la investigación de los hechos, que trasladarán al juzgado competente.

Una vez puestos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.