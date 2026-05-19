Iniciadas las obras de adecuación de la carretera NA-6000 entre Etxabakoitz y Campanas

Cohesión Territorial inicia las obras de adecuación de la NA-6000 entre Etxabakoitz y Campanas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado las obras de adecuación y mejora de la carretera local NA-6000 Etxabakoitz-Campanas. La actuación, cuyo objetivo es mejorar la circulación del tráfico rodado y la seguridad vial en la Cuenca de Pamplona, tiene un coste de 2,23 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno foral, María Torres, que ha visitado el inicio de las obras, acompañada del director del servicio de Conservación, Pablo González, ha señalado que "el compromiso del Departamento de Cohesión Territorial es garantizar una movilidad segura por el territorio, así como mantener el correcto estado de la Red de Carreteras de Navarra y esta actuación es un buen ejemplo de ello".

CARACTERÍSTICAS DE LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación estructural de la vía se ejecuta entre los puntos kilométricos 0 a 13,950, a excepción del tramo que comprende la travesía de Cizur Menor, entre los puntos kilométricos 1,120 y 1,790.

Durante los dos meses de ejecución, el Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras habilitará desvíos señalizados para garantizar el correcto tránsito en la zona. Los cortes de circulación serán efectivos en tres tramos diferentes por distintas vías alternativas: primer tramo, entre los puntos kilométricos 2,050 (Cruce de Aspace) y 3,520 (glorieta del vertedero REAM); segundo tramo, entre los puntos kilométricos 5 (Esparza) y 6,600 (Arlegui), desvío señalizado por NA-6007 y NA-6008; y tercer tramo, entre los puntos kilométricos 10,820 (Olaz-Subiza) y 12,380 (cruce con el camino a Biurrun).