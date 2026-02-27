El INJ destina un millón de euros a impulsar políticas públicas de juventud en entidades locales de Navarra

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ)destinará 1.008.000 euros a impulsar políticas públicas de juventud en entidades locales de la Comunidad foral.

El INJ busca dar un "apoyo global a las políticas públicas que enriquezcan la vida juvenil" en Navarra, "facilitando a las entidades locales el equipamiento de sus espacios juveniles".

Una de las líneas de ayuda ofrecida está destinada al "impulso integral del compromiso municipal con la juventud" para este año y contará con 708.000 euros.

Permitirá a las entidades locales financiar la elaboración de planes locales de juventud y/o su diagnóstico previo, la nueva contratación y/o consolidación del personal técnico de juventud, la realización de programas o proyectos de actividades que promuevan la participación activa de los jóvenes o el apoyo a los Servicios de Información Juvenil (SIJ) para la contratación de personal.

La segunda convocatoria incluye una nueva subvención para el equipamiento de espacios juveniles y destinará 300.000 euros a financiar parcialmente los gastos de equipamiento de espacios juveniles de titularidad pública.

Este equipamiento incluye bienes como mobiliario, material informático, medios audiovisuales y otros recursos lúdicos y recreativos necesarios para mejorar la prestación del servicio en estos espacios.

Además, la Estrategia de Juventud de Navarra 2025-2028, establece entre sus principios transversales el trabajo en red con las entidades locales, a través de las diferentes actuaciones previstas en sus cuatro áreas estratégicas: Emancipación, Bienestar, Participación e Información Juvenil.

Por eso, el objetivo de estas ayudas es fomentar que las entidades locales habiliten instalaciones que puedan usar los jóvenes, desarrollen servicios y actividades juveniles en el ámbito de la prevención, la información, la formación y la movilidad, así como en aquellas otras materias "que den respuesta a las demandas de esta parte de la población y que, en definitiva, impulse acciones que incidan en la mejora de la participación activa de las y los jóvenes en la sociedad".