Inma Jurío llama a la "prevención" para evitar incendios ante la ola de calor y pide "no bajar la guardia"

Archivo - Imagen de archivo de incendio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha hecho un llamamiento este miércoles a la "prevención" ante la ola de calor que azota la Comunidad foral para "evitar que se puedan producir incendios y, en caso de producirse, evitar que alcancen grandes dimensiones".

En la rueda de prensa tras la sesión de gobierno, Jurío ha llamado a la ciudadanía para que "utilice todas las medidas de autoprotección que estén en su mano para evitar también estos incendios". Ha agradecido además la "respuesta masiva favorable" por parte de los agricultores, que han mantenido diferentes reuniones con el Gobierno "a fin de acordar medidas referentes a labores agrícolas que pudieran minimizar el riesgo de incendios".

Según la consejera, esta respuesta de los agricultores "en gran medida ha podido minimizar una parte de esos incendios forestales". "Ese trabajo conjunto de los diferentes departamentos y los sectores implicados está dando resultados favorables", ha valorado Jurío.

También ha agradecido "la respuesta que han tenido las entidades locales ante esa recomendación que se dio por esta consejería para no celebrar las hogueras de San Juan, que sabemos que son importantes para los pueblos, que son una manera de reunirse, pero han sido conscientes del riesgo que las mismas pudieran producir".

Inma Jurío ha incidido así en "no bajar la guardia", "seguimos en ola de calor y cada día iremos trabajando conforme a las medidas que se van adoptando". "Esperemos por el bien de todos, tanto de nuestro medio ambiente, de nuestra salud y de nuestro bienestar, que esto vaya cambiando a lo largo de los días y podamos respirar todos mejor", ha concluido.