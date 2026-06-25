Una inscripción hallada en un resto cerámico del poblado de Irulegi podría ser testimonio del primer numeral vascónico

Imagen de las dos piezas halladas en el poblado de Irulegi. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones que se realizan en el poblado de Irulegi han permitido recuperar, desde 2017, numerosos restos materiales entre los cuales se ha hallado una inscripción que podría constituir el primer testimonio de un numeral vascónico. El hallazgo, impreso sobre un fragmento cerámico, tiene "gran importancia" para el conocimiento de las relaciones entre el vascónico y el ibérico, y de ambos con el vasco histórico (el euskera en sus fases antiguas o reconstruidas) y el euskera actual.

Este descubrimiento ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa en el Civivox Pompelo en la que han participado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Mattin Aiestaran, director del yacimiento de Irulegi; el filólogo, investigador y experto en epigrafía Javier Velaza, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, y el alcalde del Valle de Aranguren, Manolo Romero.

Joseba Asiron ha resaltado el "enorme interés científico" de esta hallazgo porque "puede aportar nueva luz sobre las raíces lingüísticas de este territorio y sobre la relación entre el vascónico, el ibérico y el vasco histórico". Además, ha destacado que para Pamplona tiene "un valor simbólico muy especial". "Nos recuerda que la historia de nuestra ciudad no comienza de repente ni se explica desde un único momento. Antes de Pompelo hubo un territorio habitado, una comunidad, una lengua, unas formas de vida y una cultura material que hoy podemos conocer un poco mejor gracias al trabajo arqueológico y científico", ha explicado.

El resto partido en dos fragmentos y corresponde al borde de un recipiente de almacenaje fabricado in situ o en las inmediaciones del poblado. Su texto, escrito en un signario paleohispánico, probablemente vascónico, es a[ba]r o abar, y podría ser la expresión de su capacidad. Si esta interpretación es correcta, la inscripción constituiría el primer testimonio de un numeral vascónico, cuya forma además coincidiría exactamente con la que recientes estudios han atribuido también al numeral 10 en ibérico, para el que se ha propuesto una correspondencia con el vasco (h)amar (10).

El investigador Javier Velaza ha explicado que esta pieza tiene un golpe en el lugar justo donde está la inscripción afectando al signo central, de manera que "no lo hemos podido identificar bien" hasta la limpieza de la pieza. Ahí se ve "un mínimo resto" de una letra de manera que la lectura del texto es 'abar'.

"Desde hace unos diez años los estudiosos de la lengua ibérica habían identificado que en esa lengua hay una serie de palabras que coincidían de manear muy llamativa con los numerales del euskera", ha explicado. Este hecho "había sido objeto de diferentes interpretaciones"; por un lado, que el sistema numeral ibérico fue similar al vasco porque estaban "genéticamente emparentadas" o porque "una de ellas hubiera tomado prestado el sistema numeral de la otra". A este segundo planteamiento "le faltaba una pata" que era poder comparar con los numerales de la lengua vascónica.

El valor es "importante porque por primera vez tendríamos un numeral vascónico que coincidiría exactamente con el numeral ibérico y con el numeral del vasco histórico". Se trata, ha precisado, de un elemento "no definitivo pero sí muy importante".

SEGUNDA PIEZA CON UN NOMBRE ABREVIADO

Junto a estos fragmentos, una segunda pieza inscrita, también procedente de la excavación, corresponde a la base exterior de un recipiente de uso personal de importación, con una tipología campaniense de barniz negro o pintado procedente de Italia, y que presenta el texto "basi", que podría corresponder a un nombre abreviado -quizás el del propietario del recipiente y de la casa-.

"Vuelve a decirnos que en Irulegi se escribía y se leía y por tanto había una cultura gráfica que vamos ratificando con nuevos ejemplos", ha remarcado Velaza.

Estos dos nuevos testimonios, hallados uno en el interior de la misma casa en la que se encontró la Mano de Irulegi y el otro en el exterior de esa misma vivienda, se unen al bronce epigráfico de la Mano de Irulegi, a los textos de las monedas y al stylus encontrado en el poblado y vienen a ratificar la presencia de la escritura en la vida cotidiana del poblado de Irulegi. Las dos piezas están expuestas en la muestra 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad'.

El estudio epigráfico y lingüístico de los hallazgos ha sido llevado a cabo por Javier Velaza Frías y Joan Ferrer, de la Universidad de Barcelona, y por Joaquín Gorrochategui, de la Universidad del País Vasco, y se publicará en el próximo número de la revista 'Palaeohispanica'.

El estudio arqueológico en el poblado vascón de Irulegi, que fue atacado y destruido durante la Guerra Sertoriana, se realiza desde hace nueve años por iniciativa del Ayuntamiento del Valle de Aranguren con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, y está liderado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en colaboración con diferentes universidades, bajo la dirección del arqueólogo Mattin Aiestaran.

Hasta el momento se han excavado tres viviendas de aproximadamente 75 metros cuadrados de superficie, en las que se han recuperado numerosos restos materiales: armas, recipientes cerámicos, monedas, restos óseos de fauna, molinos, etcétera. Entre esos materiales, figuran los dos fragmentos cerámicos que presentan las inscripciones y que se han presentado públicamente este jueves.

EXPOSICIÓN ABIERTA HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE

La exposición 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad' se puede visitar, hasta el 27 de septiembre, en la sala de exposiciones ubicada en el sótano de Civivox Pompelo, con entrada gratuita y en horario, de lunes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30.

La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Pamplona, con motivo de la celebración del 2100 aniversario de la fundación de Pompelo, ha sido comisariada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en colaboración con investigadores de diversos centros universitarios, entre ellos se encuentran la Universidad Pública de Navarra, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Burgos, la Universitat de Barcelona, Université de Pau et des Pays del Adour, la Université de Bordeaux.

Además, la Sociedad de Ciencias Aranzadi organiza visitas guiadas tanto al yacimiento de Irulegi como a la exposición de Pompelo durante todo el verano, hasta el 12 de septiembre. Para más información se puede consultar la web https://www.aranzadi.eus/visita-irulegi.